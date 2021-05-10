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GeriFutbol Son 7 maçını kaybetmeyen Galatasaray, Denizli deplasmanında
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Futbol
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Haber Giriş: 10.05.2021 - 09:58 | Son Güncelleme:

Son 7 maçını kaybetmeyen Galatasaray, Denizli deplasmanında

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Son 7 maçını kaybetmeyen Galatasaray, Denizli deplasmanında

Galatasaray, Süper Lig'in 41. haftasında yarın deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak.

Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak.

Ligde geride kalan 40 haftada 38 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 24 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Haftaya 78 puan 3. sırada giren Galatasaray, lider Beşiktaş'ın 3, ikinci Fenerbahçe'nin ise 1 puan gerisinde bulunuyor.

Geride kalan 38 maçta 6 galibiyet, 10 beraberlik ve 22 mağlubiyetle 28 puan toplayabilen ve son sırada yer alan Yukatel Denizlispor'un ligden düşmesi daha önce kesinleşmişti.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray 6-1 kazanmıştı.

- Şampiyonluk ümitleri için gözler Beşiktaş maçında

Süper Lig'de 40. haftada sahasında lider Beşiktaş'ı 3-1'lik skorla mağlup eden sarı-kırmızılı takım, şampiyonluk umutlarını son 2 maça taşıdı.

Şampiyonluk şansını sürdürebilmesi için Galatasaray'ın Denizli deplasmanından galibiyetle dönmesi, aynı saatte başlayacak maçta da lider Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük karşısında puan kaybetmesi gerekiyor.

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Lider Beşiktaş'ın, Fatih Karagümrük'ü yenmesi durumunda da Galatasaray'ın şampiyonluk ümitleri sona erecek.

- Galatasaray'da tek eksik

Sarı-kırmızılı ekipte bir oyuncu Yukatel Denizlispor'a karşı forma giyemeyecek.

Galatasaray'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) izolasyon süreci tamamlanan Oghenekaro Etebo, teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda sahaya çıkabilecek.

Beşiktaş derbisinde sol ayak bileğinde darbeye bağlı yumuşak doku ve kemik ödemi tespit edilen Mısırlı santrfor Mustafa Muhammed, Denizli temsilcisine karşı görev yapamayacak.

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Galatasaray'da müsabaka öncesinde Arda Turan, Ryan Donk ve Etebo sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

- Son 7 maçını kaybetmedi

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 7 müsabakada yenilmedi.

Ligde son yenilgisini 32. haftadaki Atakaş Hatayspor mücadelesinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında çıktığı 7 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Son 4 müsabakayı kazanan Galatasaray, 7 maçta 12 gol atarken kalesinde sadece 4 gol gördü.

Son 7 maçını kaybetmeyen Galatasaray, Denizli deplasmanında

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