Galatasaray'ı derbiye Çebi motive etti, Fatih Terim'in analizleri zaferi getirdi

Spor Arena/Ali Naci KÜÇÜK Galatasaray, lider Beşiktaş’ı 3-1 mağlup ederken üstün bir futbol ortaya koyarak galibiyete ulaştı. Teknik heyet ve ekibinin analizleri, Fatih Terim’in takıma yaptığı dokunuş ve hamleleri, Beşiktaş’ın açık ara favori gösterilmesi ve ‘kupa-şampiyonluk’ çıkışı, başkan Ahmet Nur Çebi’nin sözleri... Siyah beyazlıları deviren G.Saray’da galibiyet işte böyle geldi...

LARIN ARKA DİREKTE TOPLA BULUŞAMADI

Fatih Terim hafta boyunca ekibiyle birlikte Beşiktaş’ı detaylı şekilde analiz etti. Özellikle siyah beyazlılarda bu sezon 23 gol kaydeden ve ‘arka direk Larin’ ifadesinin hafızalara kazındığı Kanadalı golcüye yapılacak tüm servisler, pas bağlantıları kesildi. Larin, derbide arka direkte hiç topla buluşamadı. Öyle ki Larin maçı bırakın isabetliyi, şut atamadan tamamladı.

GHEZZAL VE ROSIER'E ÖZEL ÖNLEM ALINDI

Teknik heyet, rakibi durdurmak adına özellikle 2 futbolcuya kilitlendi. Beşiktaş’ın kanat organizasyonlarını, hücum etkinliğini ortadan kaldırmak için Rosier ve Ghezzal’a özellikle önlem aldı. Beklerden ve orta saha hattından bu ikilinin topla buluşmasına engel olması istendi. İki futbolcu da son aylardaki en verimsiz oyununu ortaya koydu. Beşiktaş 2. yarı sahasından çıkamadı.

TELEKOM'DA ŞAMPİYONLUK ÇIKIŞI HIRSLANDIRDI!

Beşiktaş’ın dev maçta herkes tarafından favori gösterilmesi Galatasaray takımını derbi öncesinde hırslandırdı. Özellikle Beşiktaş ve camiasının ‘Türk Telekom’da şampiyon olacağız’ çıkışı ve sözleri Florya’da futbolcuların 90 dakikaya daha fazla motive olmasını sağladı. Beşiktaş’ın Galatasaray’ı mağlup ederek şampiyonluğa ulaşma ihtimali takım içinde hem teknik heyet hem de takım kaptanlarının konuşmaları ile konsantrasyonu zirveye çıkardı.

BAKAN ÇEBİ "TABİİ Kİ ALKIŞLAYACA" DEYİNCE...

Terim derbi öncesi “Kazanamazsak geçeriz kenara, Beşiktaşlı dostlarımızı tebrik eder ve alkışlarız” demişti. Terim’in bu sözleri takımı daha da hırslandırdı. Ancak asıl hafta boyu Florya’da Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin sözleri ve çıkışı teknik heyet ile yardımcıları tarafından ekstra motivasyon aracı oldu. Çebi’nin tecrübeli hocanın sözlerine “Fatih Terim tabii ki de alkışlayacak” şeklinde yanıt vermesi üslup ve tavır olarak hoş karşılanmadı.

100 TL oyna, 100 TL kazan! Yeni üyelere özel, hemen Misli.com'a üye ol...