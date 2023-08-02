Somali, yarışı güçlükle bitiren atletin görüntüleri sonrası soruşturma başlattı

Haberin Devamı

Çin'in Çengdu kentinde düzenlenen FISU Dünya Üniversite Oyunları'na Somali'yi temsilen Nasra Abukar Ali isimli kadın atlet katıldı.

Atletin, 100 metrelik koşuyu zorlanarak bitirebildiği ve sonuncu olduğu anlara ait görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Konuya ilişkin açıklama yapan Somali Gençlik ve Spor Bakanı Mohamed Barre, atletin kendileri tarafından gönderilmediğini belirtirken seçilme sürecine ilişkin soruşturma başlatıldığını söyledi.

Yaşananlardan dolayı Somali halkından özür dileyen Mohamed Barre, "Somali adına yarışmış olsa da bu yarışma ulusal bir yarışma değildi, üniversiteler için yapılıyordu. Bu nedenle seçilmesinde ve izlenen yolda Bakanlığın hiçbir rolü yok." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada, atletin kilolu olduğu ve yarışta yer almaması gerektiği eleştirileri yapılırken 100 metreyi 21.81’de bitirebilen sporcunun yolsuzluk yapılarak gönderildiğini ileri sürüldü.

Haberin Devamı