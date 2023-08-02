Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi'den Londra'ya transfer çıkarması! Alex Oxlade-Chamberlain ile görüştü...

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Ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray'a oranla daha durgun bir transfer dönemi geçiren Beşiktaş stopere Daniel Amartey, önliberoya Jean Onana, kanatlara da Ante Rebic ve Emrecan Bulut takviyeleri yapmıştı. Siyah-beyazlı kulüp, teknik direktör Şenol Güneş'in talebi ve raporu doğrultusunda bir stoper ve iki kanat oyuncusu daha almayı planlıyor.

DEV HEDEF: OXLADE-CHAMBERLAIN

Beşiktaş'ın kanat olarak öncelikli hedefi Alex Oxlade-Chamberlain. Geride kalan sezonun bitimiyle Liverpool'dan ayrılan ve serbest kalan 29 yaşındaki futbolcu ile geçtiğimiz haftalarda bir transfer görüşmesi yapılmış ve yıllık 2 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme önerilmişti.

Beşiktaş'ın OXlade-Chamberlain için ısrarı devam ediyor.

SKY SPORTS: AHMET NUR ÇEBİ, LONDRA'DA FUTBOLCUYLA GÖRÜŞTÜ

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Sky Sports'un özel haberine göre Beşiktaş Başkanı AHMET NUR ÇEBİ, Londra'da bir otelde Alex Oxlade-Chamberlain ile özel bir transfer görüşmesi gerçekleştirdi.

"İNGİLTERE'DE KALMAK İSTİYOR! SUUDİ ARABİSTAN VE KATAR'DAN TEKLİFLER VAR..."

Sky Sports'un haberinde 29 yaşındaki orta sahanın öncelikli hedefinin ülkesinde kalmak olduğu belirtildi. Oxlade-Chamberlain'e Suudi Arabistan MLS ve Katar'dan teklifler olduğu da ifade edildi.

SAKATLIK HANDİKAPI

Kariyeri boyunca sakatlık sebebiyle 169 maç kaçıran Oxlade-Chamberlain, bu handikap sebebiyle kalmak istediği İngiltere'den beklediği teklifi alabilmiş değil. Yıldız futbolcunun henüz Suudi Arabistan, MLS ve Katar'dan istediği yüksek teklifleri alamaması, transfer görüşmelerinde Beşiktaş'ın elini güçlendiriyor.

ALEX OXLADE-CHAMBERLAIN'IN İSTATİSTİKLERİ

Kariyerinde Southampton, Arsenal ve Liverpool formaları giyen Oxlade-Chamberlain'ın kulüp bazlı gol ve asist istatistikleri şu şekilde:

Southampton: 43 maç, 10 gol, 9 asist

Arsenal: 198 maç, 20 gol, 32 asist

Liverpool: 146 maç, 18 gol, 15 asist