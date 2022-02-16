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Slavia Prag cephesinden Fenerbahçe maçı açıklaması: 'Herkes favori görüyor'

#Slavia Prag#Fenerbahçe#UEFA Avrupa Ligi
Slavia Prag cephesinden Fenerbahçe maçı açıklaması: Herkes favori görüyor

Slavia Prag’da yardımcı antrenör Jaroslav Köstl ve hücum oyuncusu Stanislav Tecl, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turundaki Fenerbahçe maçı öncesinde açıklama yaptılar.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turu maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak Çekya ekibi Slavia Prag’da yardımcı antrenör Jaroslav Köstl ve hücum oyuncusu Stanislav Tecl, mücadele öncesi basın toplantısında açıklamada bulundular. 

KOSTL: YARIN ELİMDEN GELENİ YAPMAYA HAZIRIM

Teknik direktör Jindrich Trpisovsky’nin sağlık sorunları nedeniyle maçta görev alamayacağını dile getiren Köstl, "Hocanın burada olmaması üzücü. Alışık olmadığımız bir durum. Ancak sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum. Telefon görüşmesi yapıyoruz. Toplantı yapacağız. Maç öncesi ve devre arasında da kendisiyle görüşeceğiz. Belki maç sırasında bu eksikliği yaşayacağım. Ama yapabilecek fazla bir şey yok. Başa gelen çekilir. Yarın elimden geleni yapmaya hazırım" dedi. 

"AVANTAJLI BİR SKORLA AYRILMAK İSTİYORUZ" 

Köstl, Fenerbahçe’nin önemli bir rakip olduğunu söylerken, "Bu kadar büyük bir kulübe karşı oynayacağımız için şanslıyız. Çok güzel bir statta oynayacağız. Fenerbahçe’ye karşı hazır olduğumuzu hissediyorum. Epeyce analiz yaptık ve maçlarını izledik. Oyun güçlerini çok iyi biliyoruz. İleride tehlikeli oyunculara sahip bir takım. Valencia çok tehlikeli bir oyuncu. Vites arttığında ona yetişmek imkansız. Her türlü duruma hazırız. Savunmada açıklar verebilen bir takım. İyi bir performans göstereceğimizi düşünüyorum. Çok büyük bir şansımız var. Eksiklerimiz nedeniyle herkes Fenerbahçe’nin favori olduğunu düşünüyor. Bu eksikleri lehimize çevirerek ilk maçtan avantajlı bir skorla ayrılmak istiyoruz" diye konuştu. 

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"HERHANGİ BİR STRES YAŞAMIYORUZ"

Jaroslav Köstl, devre arasında Jan Kuchta ile Nicolae Stanciu’nun takımdan ayrılmasıyla ilgili olarak, "Herhangi bir stres yaşamıyoruz. Her başarılı sezonların ardından birçok oyuncumuzu sattık. Kadromuzda yenilemeler yaptığımız için başarıların devam ettiğini görüyoruz. Devre arasında bazı oyuncular kaybettik ama yeni oyuncular geldi. Genç isimler var. Bu futbolcuların potansiyelleri çok yüksek. Genç oyuncularımızın kendilerini göstereceklerine inanıyoruz" dedi. 

TECL: TURU GEÇECEĞİMİZE İNANIYORUM

Hücum oyuncusu Stanislav Tecl, iyi bir skorla ayrılmak istediklerini söylerken, "Elimizden geleni yapacağız. İki maç sonunda turu geçeceğimize inanıyorum. Fenerbahçe’nin harika ve çok teknik oyuncuları var. Agresif oynayarak onların bu oyunlarını dize getirmeyi planlıyoruz. Takım oyunumuzu kaybetmedik. Takımda moraller son derece yüksek. Kadroda bazı eksiklerimiz olsa bile bu oyuncuların yerini doldurabilecek genç isimler var. Takımdaki bu kayıpların bizim için problem olmayacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"ALIŞIK OLDUĞUMUZ OYUNU OYNAMALIYIZ"

Teknik direktör Trpisovsky’nin takımın başında olamaması ile ilgili de Tecl, "Ciddi bir problem çıkmayacağını düşünüyorum. Antrenörler her zaman iletişim halinde. Oyunu sahada oyuncular oynuyor. En iyi şekilde kendimizi sahaya verirsek maçtan iyi bir skorla ayrılacağımızı düşünüyorum. Son maçlarda performansımız çok iyi değildi. Biraz daha sakin olmalıyız. Alışık olduğumuz oyunu oynamalıyız. Yavaş yavaş toparlanacağımızı inanıyorum" açıklamasında bulundu. 

"MESUT ÖZİL MUAZZAM BİR OYUNCU"

Mesut Özil’den de övgüyle bahseden Tecl, "O harika bir kariyeri olan muazzam bir oyuncu. Ona karşı oynama şansına erişmek isterim" şeklinde konuştu. 

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#Slavia Prag#Fenerbahçe#UEFA Avrupa Ligi

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