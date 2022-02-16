Son dakika: Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe'de kalıyor! 5 yıllık imza...

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Ferdi Kadıoğlu, altyapısından yetiştiği Hollanda ekibi Nijmegen’deki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekmişti. 2018’de başkan olan ve takımın başına Phillip Cocu’yu getiren Ali Koç, Hollandalı hocanın ısrarlarıyla genç yıldızı transfer etmişti. 22 yaşındaki oyuncu, ilk 3 sezonunda beklediği şansı bulamadı.

Ferdi, bu sezon ise yaptığı patlamayla dikkatleri üzerine çekti. Ferdi’nin sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması, Avrupa’dan birçok takımın kendisini takibe almasına neden oldu. Genç futbolcunun her geçen gün talipleri artıyor. Yönetim, Ferdi Kadıoğlu ile 5 yıllık yeni sözleşmeye imza atmak için sözlü anlaşmaya vardı. Ancak iş bir türlü resmiyete dökülemedi. Bunun nedeni, Pereira’nın ayrılmasının ardından başlayan teknik adam arayışları ve ara transfer dönemindeki çalışmalar...

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Tekliflere kapıları kapattı

Başarılı futbolcu, 1 Ocak’tan itibaren yeni sezon için istediği takımla anlaşma hakkı kazandı. Ferdi Kadıoğlu’na peş peşe teklifler de geldi. Ancak 22 yaşındaki yıldız, bunları tek tek geri çevirdi. Fanatik'in haberine göre “Fenerbahçe’de mutluyum. Kariyerime burada devam edeceğim” diyen Ferdi, diğer kulüplere kapılarını kapattı. Ferdi, sabırsızlıkla imza için kulüpten kendisine gelecek daveti bekliyor. Sarı-Lacivertliler’in de kısa süre içerisinde bu işi bitirmeye hazırlandığı öğrenildi.