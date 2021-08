Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: 'Kazanmak için her şeyi yapacağız'

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ikinci maçında 2-1’in rövanşında yarın Kopenhag ile karşılaşacak olan Sivasspor, Danimarka’ya ulaştı. Teknik direktör Rıza Çalımbay ve futbolculardan Fayçal Fajr, maçın oynanacağı Parken Stadyumu’nda basın toplantısı düzenledi. Toplantıda maçla ilgili değerlendirmelerde bulunan Rıza Çalımbay, "Kendi sahamızda oynadığımız maç gerçekten çok güzel geçti. İki takım da galibiyet için oynadı. Bizim şanssızlığımız iki maçtır tam kadro çıkamıyoruz. En büyük sıkıntımız bu. Ama oyun olarak baktığınızda, özellikle maçın ikinci yarısında etkili bir futbol oynadık, pozisyonlara girdik ama değerlendiremedik. Bizim burada kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. Kazanmak için ne gerekiyorsa her şeyi yapacağız. Tabii ki dengeli şekilde oynayacağız. Ama sonlara doğru nasıl geçen maç gibi riske girmişsek, aynı şekilde riske gireceğiz. Kopenhag iyi, disiplinli bir takım. Hepsini çok iyi biliyoruz. Artık iki takım da birbirini tanıyor. Bizim tek sıkıntımız 4 stoperimiz var ve maalesef 4’ü de yok gibi bir şey, oynamayacak. En büyük sıkıntılarımız bunlar ama ne olursa olsun, kaybedecek bir şeyimiz yok. Kazandığımız zaman da çok şeyler kazanacağız, bunun farkındayız. Burada oynamadan, mücadele etmeden maçı kazanmamız mümkün değil. Gereken neyse her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.

Oyun disiplinlerini bozmadan oynayacaklarına vurgu yapan Çalımbay, "Kontrolsüz saldıracak değiliz çünkü karşımızdaki takım kontra ataklarda da çok tehlikeli takım. Onun için her şeye dikkat edeceğiz. 90 dakika 1 gol attığımızda uzatmaya gidecek bir maç. O yüzden sabırlı, disiplinli bir şekilde oynayacağız. Stoperlerimizden Samba oynayabilirse, bir o var normal stoper olarak. Eğer oynayamazsa belki bir sıkıntı yaşayabiliriz. Bizim bu maçta galibiyetten başka bir düşüncemiz yok. Öyle olması için de elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Maçın sonlarına doğru da her türlü riske gireceğiz" diye konuştu.



FAJR: BASKI HİSSETMİYORUZ



Sivasspor’un tecrübeli isimlerinden Fayçal Fajr ise önemli bir maça çıkacaklarını belirterek, "Kendi evimizdeki maçın sonucunu biliyoruz. Gereken hazırlıkları, antrenmanları yaptık. Disiplinimiz son derece yüksek. Hocamızdan gelen talimatlarımız da belli. Bu talimatları uygulamaya çalışacağız. Umarız ki güzel bir sonuçla buradan ayrılacağız. Biz takım olarak her maça yenmek için çıkıyoruz. Baskı anlamında bir baskı hissetmiyoruz. Tabii ki kendi sahamızda yenildik. Burada 2 farklı yenmemiz lazım, bunun da bilincindeyiz. Ama baskı olarak değil, çalışılması gereken bir durum olarak görüyoruz. Biz çok iyi bir takım olduğumuzu biliyoruz. Bazı şanssızlıklarımız oldu. Eksik de olsak elimizden gelen her şeyi yapacağımızdan eminim" dedi.