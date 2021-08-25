Fenerbahçe'de Vitor Pereira'dan oyuncularına mesaj! 'Dünyanın en iyileri...'

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında HJK Helsinki ile kozlarını paylaşacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira ve Luiz Gustavo, basın toplantısında konuştu.

İşte Vitor Pereira'nın sözleri;

Zor bir maç olacak. Organize bir takıma karşı oynayacağız. Onlar da gruplara kalmak istiyorlar. Yarın sahada hırslı ve kazanmak isteyen bir takım olacak. Şartların bizi etkilemesine izin vermeyeceğiz.

ÖNEMLİ OLAN OYUNUMUZU SAHAYA YANSITMAK

Önümüzdeki 2 maçta da elimizden gelenin en iyisini yapıp agresif ve kaliteli bir futbol oynamaya çalışacağız. Herkesin çok koştuğu ve çalıştığı bir maç olacak. Yaşadığımız sakatlıklar ve koşullardan bağımsız olarak önemli olan, oyunumuzu sahaya yansıtmak olacak.

DÜNYANIN EN İYİ OYUNCULARI

Burada bizimle olan oyuncular, dünyanın en iyi oyuncuları. Şu an elimde onlar var ve savaşacağız. Kimin oynadığının önemi yok.