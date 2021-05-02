MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSivasspor, Gaziantep deplasmanına 2 eksikle gidiyor
GeriFutbol Sivasspor, Gaziantep deplasmanına 2 eksikle gidiyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
AA
Haber Giriş: 02.05.2021 - 10:07 | Son Güncelleme:

Sivasspor, Gaziantep deplasmanına 2 eksikle gidiyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sivasspor, Gaziantep deplasmanına 2 eksikle gidiyor

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 39. haftasında yarın Gaziantep ile karşılaşacak.

Kalyon Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.

Sivasspor, ligde 55 puanla 7. sırada, Gaziantep ise 54 puanla 8. sırada bulunuyor.

Ligde oynadığı son 15 maçta 8 galibiyet ve 7 beraberlik alan Sivas temsilcisi, yenilmezlik serisini Gaziantep karşısında da sürdürmeyi hedefliyor.

Rıza Çalımbaydan şampiyonluk tahmini
Rıza Çalımbay'dan şampiyonluk tahmini!

Gaziantep maçı öncesi kırmızı-beyazlı ekipte, savunma oyuncuları Aaron Appindangoye ve Alaaddin Okumuş'un sakatlığı bulunuyor.

Sivasspor, bugün yapacağı antrenmanın ardından karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak Gaziantep'e gidecek.

 

Sivasspor, Gaziantep deplasmanına 2 eksikle gidiyor

100 TL oyna, 100 TL kazan! Yeni üyelere özel, hemen Misli.com'a üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi