Rıza Çalımbay'dan şampiyonluk tahmini! "Beşiktaş şampiyonluğu vermez"

Ligde yakaladığı 15 maçlık yenilmezlik serisiyle müthiş bir form tutan Demir Grup Sivasspor'un Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, TRT Spor canlı yayınına telefonla bağlanarak açıklamalarda bulundu.

Pandemi ve sakatlıklardan çok etkilendiklerini belirten Çalımbay, "Bu sene pandemiden ve sakatlıklardan dolayı çok büyük sıkıntı yaşadık. Çok maç oynadık ve ligde istediğimiz puanları alamadık. Arada bayağı bir açılma olmuştu. Hatta o ara Anadolu'dan bir takım Avrupa kupalarına katıldığında düşmeye oynuyor gözüyle bakıyordu. Avrupa kupaları bittikten sonra konsantrasyonumuzu lige verdik. Takım pandemiden çok etkilendi. Milli arada ve sonrasında oluşan boşlukları çok iyi değerlendirdik. Ligin ilk yarısında Konya maçıyla beraber iyi bir çıkış yakaladık. Takımıma güveniyordum ve mükemmel bir seri başlattık. Benim oyun tarzım nerede olursa olsun, rakip kim olursa olsun hep galibiyete oynamak üzerine kurulu. Villarreal maçı mesela 5-3 bitti. Orada da açık bir oyun oynadık. Güzel bir seri yakaladık. Sivasspor'un tarihinde 15 maçlık yenilmezlik gibi bir durum olmamış. Önemli olan kalan 4 maçımız. Antep maçı da bizim için final maçı. Aramızda 1 puan var. Çok aşağıdan gelip Antep'i yakalama ve geçme fırsatı yakalamak başarı bizim için. İyi bir takımla oynayacağız. Orada da mücadelemizi verip en iyi sonuçla ayrılmak için uğraşacağız." dedi.

"3-4 OYUNCUYLA ŞAMPİYON BİLE OLABİLİRDİK"

Deneyimli teknik adam, sezon sonu Sivasspor ile olan kontratının sona ereceği ve nasıl bir yol izleyeceği sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Ben Sivas'a zaten giderken eğer ilk 5'e oynayacaksak geleyim dedim. Yoksa gelmem dedim. Öyle anlaştık. Biz geçen sene eğer 3-4 tane iyi oyuncu alabilseydik şampiyon bile olabilirdik. Anadolu kulüplerinde istediğiniz oyuncuyu alamıyorsunuz, paranızın yettiğini alabiliyorsunuz. O yüzden biz de çok araştırıyoruz. Gradel gibi oyuncuları bulmanız gerekiyor. Avrupa Kupaları'na katılan Anadolu kulüplerinin çoğu küme düşmeye oynuyor düşüncesi vardı. İnsanın kendi memleketinde öyle çatlak sesler çıkınca üzülüyor. Sivasspor da öyle mi olacak derken biz çok büyük çıkışla buralara kadar geldik. Sezon sonu mukavelem bitiyor. Düşüncem aynı. Hedefimiz olması gerekiyor. Onu da gerçekleştirmemiz gerekiyor. Geçen sezon ve bu sezon sıkıntılar yaşadık ancak önümüzdeki yıl Sivas için bambaşka olması gerekiyor. Çok iyi bir kadro kurulması lazım. Onları yönetimle görüşüp, konuşup ona göre hareket edeceğiz."

"KOLAY KOLAY ŞAMPİYONLUĞU VERMEZLER"

Şampiyonluk yarışında Beşiktaş çok büyük bir avantaj yakaladığını belirten Çalımbay, "Beşiktaş maç kaybetse bile avantajı devam ediyor. Rize maçını seyrettim en son, iyi bir kadroları var. Her an oyunun kaderini değiştirecek kadroları var. Onun dışında Fenerbahçe, Galatasaray orayı zorlayacak durumda değil. Fenerbahçe'nin aşırı geniş kadrosu var bazı takımlarda zordur onları yönetmek. Zaten 7 puan falan aldığında garantiliyor. Beşiktaş ligin ortasından beri iyi bir istikrar yakaladı. En büyük avantaj Beşiktaş'ta. Bundan sonra kolay kolay şampiyonluğu vereceğini düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

"BAŞARILI BİR ANTRENÖR"

Son olarak Sergen Yalçın'ın performansıyla ilgili de konuşan Çalımbay, sözlerini şöyle bitirdi:

"Büyük takımlarda önemli olan kaliteli oyuncuyu bulmak. Hedef başka. Büyük takımlarda ikincilik, üçüncülük başarı sayılmaz. Sergen Hoca da zaten 3-4 seneden beri işin içinde teknik direktör olarak. Camiayı da çok iyi alıyor. 4 büyüklerde oynadı diğer takımları da iyi biliyor. Lig lideri olduğu için de tabiiki başarılı bir antrenör."

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