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Sivasspor-Galatasaray maçında çok konuşulan karar! Hakem golü iptal etti, VAR sonrası tepki...

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#Galatasaray#Sivasspor#Süper Lig
Sivasspor-Galatasaray maçında çok konuşulan karar Hakem golü iptal etti, VAR sonrası tepki...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2022 18:38

Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Sivasspor-Galatasaray maçına ev sahibi takımın sayılmayan golü ve sonrasındaki tepkiler damga vurdu.

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Sivasspor ile Galatasaray'ın Süper Lig'in 16. haftasında kozlarını paylaştığı ve sarı-kırmızılılar 2-1 kazandığı maçta tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

Sivasspor, serbest vuruş sonrasında Galatasaray ceza sahasında yaşanan karambolün ardından Fredrik Ulvestad topu ağlara gönderdi.

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GALATASARAY'DAN İTİRAZ

Sarı-kırmızılıların tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, ve sarı-kırmızılı futbolcular pozisyona itiraz etti.

VAR İNCELEMESİNİN ARDINDAN İPTAL KARARI

Hakem Erkan Özdamar, VAR hakemi Özgüç Türkalp ile görüştükten sonra monitöre giderek pozisyonu izledi. Erkan Özdamar, incelemenin ardından ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

Sivasspor-Galatasaray maçında çok konuşulan karar Hakem golü iptal etti, VAR sonrası tepki...

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SİVASSPOR'DAN TEPKİ

İptal kararının ardından Sivasspor cephesi tepki gösterdi. Ev sahibi takımın yardımcı antrenörü Zafer Özgültekin, itirazları sebebiyle sarı kart gördü.

GOL NEDEN İPTAL?

Futbol yorumcusu Nihat Kahveci, karar sonrası sosyal medya hesabından "Gol neden iptal arkadaşlar?" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yaptı.

Ayrıca iptal edilen bu gol, maçla ilgili olarak sosyal medyada en çok konuşulan konu oldu.

SİVASSPOR: BU DA MI GOL DEĞİL?

Sivasspor, 80. dakikada Erdoğan Yeşilyurt ile bulduğu golün ardından sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Sivasspor-Galatasaray maçında çok konuşulan karar Hakem golü iptal etti, VAR sonrası tepki...

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#Galatasaray#Sivasspor#Süper Lig

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