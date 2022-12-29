Canlı anlatım: Sivasspor Galatasaray maçı

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Spor Toto Süper Lig 16. hafta maçında Sivasspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.

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SİVASSPOR 0-0 GALATASARAY

İlk yarı oynanıyor...

İLK 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal; Robin, Caner, Goutas, Uğur; Keita, Dia Saba, Ulvestad; Ahmed Musa, Erdoğan, Yatabare.

Galatasaray: Muslera; Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt; Berkan, Oliveira, Mertens; Rashica, Kerem, Gomis.

SİVASSPOR'DA 3 İSİM MAÇ ÖNCESİ KADRODAN ÇIKARILDI

Sivasspor; Max Gradel, Samba Camara ve Aaron Appindangoye'nin sakatlıkları nedeniyle Galatasaray maçı kadrosuna alınmadığını açıkladı.

Maç öncesi dikkat çeken bilgiler

Süper Lig’in geride kalan haftalarında sarı-kırmızılılar, 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi sonucunda 30 puan elde etti. Kırmızı-beyazlılar ise 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 14 puan topladı. 33. randevu Sivasspor ile Galatasaray, oynayacakları maçla birlikte ligde 33. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 32 müsabakada sarı-kırmızılılar, 19 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, kırmızı-beyazlılar da 7 defa rakibini mağlup etti. 6 mücadele ise berabere sona erdi. Galatasaray’ın 68 golüne, Sivasspor 43 golle karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon oynanan iki maçı da Sivasspor 1-0 ve 3-2’lik skorlarla kazanmıştı. 6 maçtır kazanıyor Galatasaray’ın, 4’ü Spor Toto Süper Lig, 2’si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 6 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar ligde Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve İstanbulspor’u, Türkiye Kupası’nda da Ofspor ve Ankara Keçiörengücü’nü mağlup etti.

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Deplasman karnesi

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’de bu sezon 8 kez deplasmanda mücadele etti. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar, 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 17 puan topladı ve bu alanda lider konumda bulunuyor. Aslan 15 gol atarken, kalesinde 4 gol gördü. Galatasaray, ligde son olarak Başakşehir ile dış sahada karşı karşıya geldi ve 7-0’lık galibiyetle ayrıldı. Eksikler Galatasaray, Sivasspor maçında 4 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi, Kazımcan Karataş ve Mathias Ross’un sakatlıkları, Lucas Torreira’nın da sarı kart cezası bulunuyor. Galatasaray’da ayrıca 4 futbolcu da sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu, Sergio Oliveira, Sacha Boey ve Abdülkerim Bardakcı ceza sınırında bulunan isimler. Bu futbolcular, Sivasspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda 17. haftada oynanacak MKE Ankaragücü maçında cezalı duruma düşecek.

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Erkan Özdamar düdük çalıyor

Sivasspor ile Galatasaray arasında oynanacak mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetiyor. Özdamar’ın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ile Ali Saygın Ögel yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Turgut Doman. Süper Lig'de Sivasspor ile oynadığı son iki maçı kaybeden ve bu rekabetteki en uzun mağlubiyet serisini yaşayan Galatasaray, ligde en son İstanbul Başakşehir karşısında üst üste üç karşılaşmayı puansız geçti. 2022/23 Süper Lig sezonunda oynadığı sekiz iç saha maçının sadece birini kazanan Sivasspor, lig tarihinde sekizinci karşılaşmalar itibarıyla en düşük sayıda kaldığı üç sezondan birini geçiriyor.

Bu sezon deplasmanda oynadığı sekiz Süper Lig maçının beşini kazanan Galatasaray, şimdiden 2021/22'nin tamamında ulaştığı sayıyı geride bıraktı. 2020/21 sezonunun son altı maçından bu yana Süper Lig'de ilk kez dört galibiyetlik seri yakalayan Galatasaray; bu dönemde toplam 13 gol atarken, kalesinde sadece iki gol gördü. Son dört karşılaşmayı 2+ gol atarak kazanan sarı-kırmızılılar, en son Aralık 2019-Şubat 2020'de bu şekilde daha uzun bir seri yaşadı.

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İstanbul takımlarını ağırladığı son üç Süper Lig maçından beraberlikle ayrılan Sivasspor, bugüne kadar üst üste dört karşılaşmalık seri yaşamadı. Son yedi müsabakayı kazanamayan Yiğidolar burada da galip gelemezse, lig tarihindeki en uzun galibiyet hasretine ulaşmış olacak. Bu sezon Süper Lig maçlarının ikinci yarılarında en az gol yiyen takım Galatasaray. Bu dönemde karşılaşmaların ikinci yarılarında Sivasspor'dan daha az gol atan iki ekip bulunuyor: Hatayspor & Kasımpaşa.

Süper Lig'e geldiği 2017/18 sezonundan bu yana en az 5 maça çıkan oyuncular arasında gol ortalaması en yüksek isim, forma giydiği 59 karşılaşmada rakip filelere 44 gol gönderen Bafetimbi Gomis. Sivasspor'un bu sezon Süper Lig'de attığı 15 golün sekizinde katkısı bulunan Dia Sabi'A, ligde Ayoub El Kaabi ile birlikte takımının kaydettiği gollerin yarısından fazlasında payı bulunan iki oyuncudan biri konumunda. Okan Buruk ile Rıza Çalımbay'ın karşılaştığı son dört Süper Lig maçı beraberlikle sonuçlandı. Lig tarihinde üst üste 5+ beraberliğe sahne olan son teknik adam eşleşmesi Ersun Yanal ile Fatih Terim arasındaydı.

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SİVASSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sivasspor Galatasaray maçı saat 17:00'da başldı. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.