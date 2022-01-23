Sivasspor-Fenerbahçe maçı sonrası Tümer Metin'den olay sözler! 'Forma bile satmam...'

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Tivibu Spor yorumcusu Tümer Metin, Fenerbahçe'nin deplasmanda Sivasspor ile 1-1 berabere kaldığı maçı değerlendirdi.

Tümer Metin'in sözleri şu şekilde:

Sivasspor ile Fenerbahçe arasındaki fiziksel kapasite farkı çok net ortaya çıktı. İlk yarı galibi Fenerbahçe, ikinci yarı galibi ise Sivasspor oldu.

"SADECE MÜCADELE YETMEZ"

Bazı hocalarımız kaybedilen maçtan sonra mücadele ettik diyor. Mücadele etmeniz gerekiyor zaten, bunun yanında fiziki kalite, oyun aklı ve oyun kalitelinizi de ortaya koymanız lazım. Fenerbahçe'de istinasız herkes mücadele etti. Kimse mücadele etmekten kaçınmadı ama yetmez. Fenerbahçe forması sadece mücadele ile kazanmaz. Bizim ligimiz zor bir lig sadece mücadele ile kazanılmaz.

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GİREN OYUNCULAR NE YAPTI?

İsmail hocayı eleştiremiyorum, Fenerbahçe kadrosuna bakınca, 'Bu da oyuna girmez' diyebileceğimiz bir oyuncusu yok. 5 oyuncu değişikliğinden iki tanesi sakatlık. Serdar devam etseydi, Gustavo da oyuna girerdi muhtemelen. Pelkas, Sosa, Rossi, Berisha hepsi oyuna girmiş. Sakatlık olmasa Gustavo girerdi. İsmail hoca gidişata göre hamleyi yapmış, giren oyuncu ne yaptı?

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FENERBAHÇE, TRABZONSPOR MAÇINDA KIRILDI

Fenerbahçe'nin, Trabzonspor maçından beri 4-5 maçlık serisi yok. Bir maç bu kadar kırabilir mi büyük takımı? Kaybettin Trabzon'a ya 8. haftada daha.

7-8 POZİSYON VERMİŞSİN, NASIL KAZANACAKSIN?



Giren oyuncuların yardımını, katkısını görememişsin. Sahada kalanlar fiziki olarak düşmüş. En az 7-8 tane pozisyon vermişsin. Nasıl kazanacaksın böyle Sivas'ta? Bence Fenerbahçe adına kaybedilen iki puan değil, kazanılan bir puan. Maçın ikinci yarısında Sivasspor, galibiyet alacak kadar oynadı ve pozisyon buldu.

BAZI OYUNCULARA FORMA SATMAM!



Kimse kusura bakmasın, Fenerbahçe'deki bazı oyunculara Fenerium'dan forma satmam, 'Aman evde falan giyme sen' diye.

CAPELLO, KLOPP, MOURINHO GELSE DEĞİŞMEZ



Bugün Capello & Mourinho & Klopp'A koalisyon yaptırın Fenerbahçe'nin başına getirin yemin ederim çıkmaz bir şey.