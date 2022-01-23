Dengeleri alt üst eden değişiklikler

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Yılın bu mevsiminde Süper Lig’deki şehirlerden hangisine deplasmana gitmek istemezsiniz sorusunun çok net cevabı Sivas’tır muhtemelen. Şehrin geri kalanı karlar altındayken, alttan ısıtmalı stadın zemini karşılaşmaya uygun sayılabilecek durumda olmasına rağmen, dondurucu soğuk futbolcuların pençe pençe yanaklarından ve ışık kırılmasını sağlamak için altı siyahla çizilmiş gözlerinden hissediliyordu.

MESUT NEDEN OYNAMIYOR?

Fenerbahçe ilk yarıda hem oyun hem istatistik hem skor olarak sahanın net hakimiydi. Mesut Özil sorununun, oyuncu kadro dışı bırakılarak tamamen çözüldüğü Sivas maçı ilk 11’inde Sosa ve Gustavo da kendilerine yer bulamamıştı. Bu da sarı lacivertlilerin maçta çok daha tempolu bir oyun ortaya koymasını sağladı sağlamasına da, “Mesut Özil’i kim neden oynatmıyor?” konusu tam bir muammaya dönüşmüş oldu.

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EKSiKLER SiVAS’I DURDURMADI

İsmail Kartal’ın kafasındaki futbolun nasıl olduğuna dair cevaplarımızı ilk yarıda tamamen bulduk. Antalya ve Altay karşısında duran toplarla sonuç alan Fenerbahçe, maçın ilk yarısında topa sahip olarak ve kendi temposunu empoze ederek oynamayı tercih etti. Sivas ise, takımın asist kralı Gradel ve rakip sahada en çok pas yapan oyuncusu Fajr’dan eksik olmasına rağmen mücadele dozundan bir şey kaybetmediğini zaten her maçta gösteriyor.

DENGELERi BOZAN HAMLELER

Maçın ikinci yarısında oyuncu değişiklikleri sonrası, oyunun dengesini tamamen değişti. Sefa’nın oyuna girmesi ya da sakatlanan Novak ve Serdar Dursun’un oyundan çıkması sonrasında bambaşka bir futbola dönen oyunda kırmızı beyazlılar bastıran, Fenerbahçe kontratak arayan tarafa dönüştü. Sivas, 52. dakikada Berke’nin kalesini terk ettiği pozisyonda değerlendiremediği şansı, 74. dakikada Henrique’nin kullandığı serbest vuruşta yakaladı.