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Ankara’daki voleybol şöleni, Belçika’yı 3-1 yendiğimiz maçla sona erdi. Baştan sona heyecan ve çekişmenin olduğu maçta voleybola doyduk. Çok iyi defans ve blok düzeni olan Belçika’nın kolay teslim olmasını beklemiyorduk zaten ama bu maçta ekstra iyi oynayan libero Rampelberg ve hücumda Herbots mücadelenin kalitesini yükseltti.

Guidetti maça farklı bir altıyla başladı. İlkin ve Meliha, Hande ve Saliha’nın yerine sahadaydılar ama sahaya kim çıkarsa çıksın hemen atmosfere uyuyor. İlk iki set dengeli geçti. Bir verdik, bir aldık. Maçın kırılma seti üçüncü setti. Ebrar, Eda, Zehra ayrı ayrı bölümlerde sete damga vuran isimlerdi. 20’li sayılara iki sayı geride girsek de Zehra’nın peş peşe yaptığı 3 blok, Eda’nın istikrarlı servisleri ve Ebrar’ın kritik hücumlarıyla seti almayı başardık. Maçın bütününde çok iyi defans yaptık. Simge ve Meliha öne çıksa da Ebrar dahil bütün takım defansta çok istekliydi.

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ALKIŞLAR iLKiN’E

İlkin ilk defa altıda yer alamsa da her geçen sayı daha iyi oynadı. Son sette sanki yıllardır Milli Takım’ın smaçörü gibiydi. Ona güvenenleri mahcup etmediği gibi gelecek için umut verdi.

Milletler Ligi finalleri temmuz ayı içerisinde Ankara’da olacak. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu kupada hem gümüş hem bronz aldık, sıra altın madalyada. Takım bu mücadeleyi gösterdiği sürece sonuç anlamsız hale geliyor. Enerjileri aynen bütün Türkiye’ye yayılıyor. İhtiyacımız olan tek yürek, ülkece beraber sevinme refleksimizi ayağı kaldırıyor kızlarımız.

Ellerinize ve yüreğinize sağlık, sizlere gurur duyuyoruz.