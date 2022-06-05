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Türkiye 3-1 Belçika / Maç sonucu

#Türkiye Belçika#Türkiye Voleybol Maçı#Türkiye Belçika Voleybol Maçı
Türkiye 3-1 Belçika / Maç sonucu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'ndeki 4. maçında Belçika'yı 3-1 mağlup etti.

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Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIBV) 2022 Milletler Ligi’nde Türkiye, Belçika ile karşılaştı. Ankara Spor Salonu’nun ev sahipliği yaptığı mücadeleden Türkiye 3-1 galip ayrıldı.

Salon: Ankara
Hakemler: Nicholas Heckford (İngiltere), Igor Porvaznik (Slovakya)
Türkiye: Cansu Özbay, Meliha İsmailoğlu, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, İlkin Aydın, Eda Erdem Dündar (Simge Şebnem Aköz, Sıla Çalışkan, Ceren Kapucu, Hande Baladin
Belçika: Celine Van Gestel, Nathalie Lemmens, Pauline Martin, Britt Herbots, Silke Van Avermaet, Jutta Van de Vyver (Britt Rampelberg, Elise Van Sas, Manon Stragier, Stien Goris
Setler: 15-25, 25-21, 25-21, 25-15
Süre: 106 dakika (22, 29, 30, 25)

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İŞTE İKİNCİ HAFTA MAÇLARININ TARİHİ

Milliler, Milletler Ligi’nin ilk haftasından sonra ikinci hafta da karşılaşmalara devam edecek.

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Milliler, ikinci haftasında 14-19 Haziran 2022 tarihleri arasında Brezilya, üçüncü haftasında da Kanada'da parkeye çıkacak. 2022 FIVB VNL Finalleri ise, 13-17 Temmuz 2022 tarihleri arasında yine Ankara’da düzenlenecek.

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