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Türkiye 3-0 Bulgaristan / Maç sonucu

#Milletler Ligi#Türkiye#Bulgaristan
Türkiye 3-0 Bulgaristan / Maç sonucu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'ndeki 3. maçında Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti.

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Filenin SultanlarıMilletler Ligi'ndeki 3. maçında Bulgaristan'a set vermeden kazandı.

Filenin Sultanları, Ankara Spor Salonunda düzenlenen FIVB Milletler Ligi'ndeki üçüncü maçındaki Bulgaristan ile karşılaştı. Maça iyi başlayan taraf Türkiye oldu. Hücumdaki etkili oyununu, blok sayılarıyla destekleyen ay-yıldızlılar, 12-7'lik üstünlükle molaya gitti. Mola dönüşünde üstün oyununu devam ettiren milliler, ilk seti 25-19 kazandı.

İkinci sette hücumda tutuk başlayan milliler, Saliha’nın savunmadaki iyi performansıyla oyuna tutunarak, teknik molaya 11-10 önde gitti. Moladan iyi dönen Bulgaristan skoru 16-13’e getirmeyi başardı. Setin sonlarına doğru toparlanan milliler, skoru 20-20’de eşitledi. Eda’nın da serivisteki iyi performansıyla milliler, 2’nci seti de 25-21 kazanmayı başardı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, üçüncü sete de iyi başladı. Ay-yıldızlı takım yakaladığı seriyle 12-9 skorla teknik molaya gitti. Eda’nın etkili oyunuyla farkı açan milliler, skoru 21-14’e getirdi. Setin sonunda üstünlüğünü koruyan Filenin Sultanları; seti 25-16, karşılaşmayı ise 3-0 kazandı.

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Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen ligde ilk maçta Filenin Sultanları İtalya'yı 3-0 mağlup ettikten sonra, 2'nci maçında Çin'e 3-1 mağlup olmuştu.

Türkiye 1-3 Çin / Maç sonucu

Türkiye 1-3 Çin / Maç sonucu

İKİNCİ HAFTA MAÇLARININ TARİHİ

Milliler, Milletler Ligi’nin ilk haftasından sonra ikinci hafta da karşılaşmalara devam edecek.

Milliler, ikinci haftasında 14-19 Haziran 2022 tarihleri arasında Brasilia’da (Brezilya), üçüncü haftasında da Calgary’de (Kanada) parkeye çıkacak. 2022 FIVB VNL Finalleri ise, 13-17 Temmuz 2022 tarihleri arasında yine Ankara’da düzenlenecek.

Millilerin, VNL geniş kadrosunda şu isimler yer aldı:

"Cansu Özbay, Elif Şahin, Sıla Çalışkan, Ebrar Karakurt, Meryem Boz, Ceren Kapucu, Hande Baladın, Tuğba Şenoğlu, Derya Cebecioğlu, Meliha İsmailoğlu, Saliha Şahin, İlkin Aydın, Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Beyza Arıcı, Bahar Akbay, Simge Aköz, Ayça Aykaç, Aylin Acar."

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#Milletler Ligi#Türkiye#Bulgaristan

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