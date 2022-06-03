Türkiye 1-3 Çin / Maç sonucu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'ndeki ikinci maçında Çin'e 3-1 kaybetti.
Salon: Ankara
Hakemler: Kovar Vlastimil (Çek Cumhuriyeti), Simonovska Sonja (Karadağ)
Türkiye: Beyza Arıcı, Şebnem Simge Akoz, Cansu Özbay, Bahar Akbay, Saliha Şahin, Hande Baladin (Meliha, Ayça, Eda, Sıla, Zehra, Ceren, İlkin, Ebrar)
Çin: Yuan Xinyue, Diao Linyu, Yang Hanyu, Gong Xiangyu, Wang Yuanyuan, Jin Ye (Wang Yunlu, Wang Yizhu, Li, Zheng, Wang Weiyi, Ding, Ni, Miao)
Setler: (16-25), (25-20), (16-25), (22-25)
Süre: 99 dakika (25, 24, 23, 27)
Ankara, Brezilya ve Kanada'da mücadele edecek Filenin Sultanları her hafta 4 Maç yapacak, sırasıyla; Bulgaristan, Belçika, Brezilya, Sırbistan, Almanya, Güney Kore, Kanada, Hollanda, Japonya ve ABD'yle karşılaşacak. Puanlama sonunda ilk 8'e girecek takımlar çeyrek finale kalacak. 13-17 Temmuz tarihleri arasında çeyrek final, yarı final ve final heyecanı ise Ankara'da yaşanacak.
YARIN GERÇEKLEŞECEK OLAN KARŞILAŞMALAR
13.00 Tayland-Belçika
16.00 Çin-İtalya
19.00 Türkiye-Bulgaristan
5 Haziran Pazar:
13.00 Sırbistan-Hollanda
16.00 Tayland-Çin
19.00 Türkiye-Belçika