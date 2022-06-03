Türkiye 1-3 Çin / Maç sonucu

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'ndeki ikinci maçında Çin'e 3-1 kaybetti.

Salon: Ankara

Hakemler: Kovar Vlastimil (Çek Cumhuriyeti), Simonovska Sonja (Karadağ)

Türkiye: Beyza Arıcı, Şebnem Simge Akoz, Cansu Özbay, Bahar Akbay, Saliha Şahin, Hande Baladin (Meliha, Ayça, Eda, Sıla, Zehra, Ceren, İlkin, Ebrar)

Çin: Yuan Xinyue, Diao Linyu, Yang Hanyu, Gong Xiangyu, Wang Yuanyuan, Jin Ye (Wang Yunlu, Wang Yizhu, Li, Zheng, Wang Weiyi, Ding, Ni, Miao)

Setler: (16-25), (25-20), (16-25), (22-25)

Süre: 99 dakika (25, 24, 23, 27)

Ankara, Brezilya ve Kanada'da mücadele edecek Filenin Sultanları her hafta 4 Maç yapacak, sırasıyla; Bulgaristan, Belçika, Brezilya, Sırbistan, Almanya, Güney Kore, Kanada, Hollanda, Japonya ve ABD'yle karşılaşacak. Puanlama sonunda ilk 8'e girecek takımlar çeyrek finale kalacak. 13-17 Temmuz tarihleri arasında çeyrek final, yarı final ve final heyecanı ise Ankara'da yaşanacak.

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YARIN GERÇEKLEŞECEK OLAN KARŞILAŞMALAR

13.00 Tayland-Belçika

16.00 Çin-İtalya

19.00 Türkiye-Bulgaristan

5 Haziran Pazar:

13.00 Sırbistan-Hollanda

16.00 Tayland-Çin

19.00 Türkiye-Belçika