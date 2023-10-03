Shakhtar Donetsk'ten Tete iddiası! Brezilyalı oyuncu için Galatasaray'dan astronomik tazminat istendi

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Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş sebebiyle, Ukrayna'daki futbolcular kulüplerinden ayrılırken Shakhtar Donetsk ile olan sözleşmesi 2023 yılı sonunda bitecek olan Tete, FIFA'nın sağladığı kural nedeniyle Shakhtar'dan erken ayrılıp Galatasaray'a imza attı.

UKRAYNA EKİBİNDE HAK İHLALİ İDDİASI

Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk CEO'su Sergei Palkin ise Galatasaray'a transfer olan ve transferi nedeniyle dava açtıkları Brezilyalı futbolcu Tete ile ilgili açıklamalar yaptı.

ASTRONOMİK TAZMİNAT

ESPN'e konuşan Shakhtar Donetsk Yöneticisi Sergei Palkin, "Tete'nin sözleşmesinde 150 milyon Euro'luk tazminat maddesi vardı. Şimdi Tete ve Galatasaray, bu tazminat sorumluluğunu birlikte üstlendiler. Tete, FIFA'nın yayınladığı ek kural 7'ye dayanarak bizden ayrıldı ve Lyon'a gitti. Ardından 1 milyon Euro'ya Leicester'e kiralandı. Ek kural 7'yi ihlal ettiler. Çünkü bize ait olan bir oyuncunun başka bir kulübe bonservisiyle gitmesi mümkün değildir. Shakhtar Donetsk ile olan bir kontratı var. Bizim kulübümüzün zararına yasadışı bir fayda elde edildi. Şimdi tazminat alabilmek için FIFA'ya şikayette bulunduk. Tete, Leicester'dan sonra Galatasaray'a transfer oldu. Biz Tete'ye dava açıyoruz ama o sorumluluğu Galatasaray da paylaşıyor. Ek kural 7'ye göre bir oyuncunun 1 Temmuz'a kadar 'Sözleşmemi askıya almak için Ek 7'yi kullanmak istiyorum' şeklinde bir talep mektubunu göndermesi gerekiyor. Tete, bu mektubu bize göndermedi. Tete'nin birçok kez kulübe dönmesini istedik ama o bizim çağrılarımızı cevapsız bıraktı." diye konuştu.

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FIFA KAYNAKLARININ YORUMU

FIFA'daki kaynaklar ESPN'e her oyuncunun durumunun duruma göre değerlendirildiğini, dolayısıyla oyuncuların otomatik olarak serbest transferle ayrılamayacağını söyledi.

Ukrayna kulüplerinin mali sağlığı göz önünde bulundurularak Ek 7'de çeşitli düzenlemeler de yapıldı. Bunlar arasında Ek 7'yi kullanmak isteyen oyuncuların ve personelin 1 Temmuz'a kadar takımlarını yazılı olarak bilgilendirmeleri ve 7 Mart 2022'den sonra sözleşmelerini uzatanların artık sözleşmelerini askıya alamayacakları yer alıyor.

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GALATASARAY KAP'A BİLDİRMİŞTİ

Galatasaray, geçtiğimiz hafta KAP'a yaptığı açıklamada, Shakhtar Donetsk’in Tete transferi nedeniyle FIFA’ya başvuruda bulunduğunu duyurmuştu.

Sarı-kırmızılılardan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada, "2023-2024 birinci transfer ve tescil döneminde sözleşme imzalanan profesyonel futbolcumuz Mateus Cardoso Lemos Martins’in eski kulübü FC Shakhtar Donetsk tarafından, Mateus Cardoso Lemos Martins ile olan Oyuncu Sözleşmesinin kendileri tarafından haklı nedenle feshedildiğinin tespiti ve Mateus Cardoso Lemos Martins’in, Oyuncu Sözleşmesinin haklı nedenle feshine sebep olduğu iddiasıyla, profesyonel futbolcumuz Mateus Cardoso Lemos Martins ve Şirketimiz aleyhine FIFA nezdinde başvuruda bulunulmuştur. FIFA nezdinde yürütülecek olan yargılamaya ilişkin süreç şirketimiz tarafından titizlikle takip edilmektedir" denilmişti.

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