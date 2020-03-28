Sezon iptal olursa Galatasaray'ın Kadıköy'deki galibiyeti geçersiz mi sayılacak?
“Sezon tamamlanamazsa Galatasaray’ın Kadıköy’deki galibiyeti iptal olur” iddialarına spor hukukçusu Alpay Köse yanıt verdi: “Bu durumda sadece sezonun unvanları olmaz. Tüm skorlar geçerlidir.”
Geçen hafta hafta durdurulan Süper Lig'in ne zaman başlayacağı belirsizliğini koruyor. Hatta olumsuz bir durumda bu sezonun iptal edileceği de konuşuluyor. Böyle bir ihtimalin gerçekleşmesi halinde Galatasaray'ın Kadıköy'de 20 yıl sonra aldığı galibiyetin geçersiz sayılacağı öne sürülüyor. Bu iddiaları yanıtlayan spor hukukçusu Alpay Köse, "Eğer sezon iptal edilirse, şampiyonluk ve küme düşme gibi unvanlar olmaz. Ancak tüm bireysel istatistikler ve takımların aldığı skorlar geçerlidir" ifadesini kullandı.
AVRUPA'YI UEFA BELİRLER
Alpay Köse, "Sezon tamamlanamazsa Avrupa'ya gidecek takımları UEFA belirler. UEFA tüm ligler için bir kriter belirler ve ülke federasyonları buna göre takımları Avrupa'ya gönderir" dedi. (Takvim)
İlk 100 TL'lik iddaa oyununa 10 TL hediye Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle