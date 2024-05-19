Servet Çetin ve Abdullah Ercan, derbiyi Spor Arena'ya değerlendirdi: Galatasaray buradan şampiyonluk vermez! Fenerbahçe çok hata yaptı

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Trendyol Süper Lig 37. hafta maçında lider Galatasaray, bu akşam en yakın takipçisi Fenerbahçe'yi evinde konuk ediyor. Sarı-kırmızılılar bu mücadeleden puan alması halinde 24. şampiyonluğunu ilan edecek. Sarı-lacivertli ekibin hedefi ise deplasmanda derbiyi kazanıp umutlarını son haftaya taşımak.

İki takımda da top koşturmuş eski futbolcular Abdullah Ercan ve Servet Çetin, Galatasaray - Fenerbahçe derbisini Spor Arena için değerlendirdi.



ABDULLAH ERCAN: GALATASARAY, ELİNDEKİ BU AVANTAJI FENERBAHÇE’YE KESİNLİKLE VERMEZ



Galatasaray’ın, elindeki avantajı kaptıracağını düşünmüyorum. Fenerbahçe’nin avantajlı olduğu dönemler vardı ama bu avantajı kaybetmişti. Hatta 7 hafta öncesine kadar bütün kozlar Fenerbahçe’nin elindeydi çünkü maçı kazansaydı şampiyon olma ihtimali yüksek olurdu. Bu saatten sonra Galatasaray’ın elindeki avantajı koruyarak şampiyonluğu kazanacağını düşünüyorum. Galatasaray, elindeki bu avantajı Fenerbahçe’ye kesinlikle vermez.



"OKAN BURUK, ÇALIŞTIĞI OYUNCULARI VE OYUNU GELİŞTİRİYOR"



Teknik direktör Okan Buruk’un oyuncularıyla iletişimi çok güçlü ve hakkaniyete önem veriyor. Devamlı başarı kazanarak geliyor. Ayrıca oyun anlamında da çok başarılı. Okan Hoca’nın başarısını sadece bir parametre üzerinden konuşmak doğru olmaz. Okan Hoca, çalıştığı oyuncuları ve oyunu geliştiriyor. Bence bu günümüzde çok kıymetli. Okan Buruk, sanki daha başka hedeflere çok hızlı gidecekmiş gibi görünüyor. O, Avrupa’da görev yapabilecek en büyük potansiyel adaylardan birisi. İleride belki milli takım gibi farklı bir konumda da görev yapabilir.

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Fenerbahçe’de sadece İsmail Kartal’ın değil, yönetim kurulunun da yaptığı yanlışlar var. Kritik yerlerde çok kritik yanlışlar yapıldı. Süper Kupa’ya çıkılmadı ve hedef belirleme konusunda sıkıntılar vardı. 4 kupaya talipken, ‘Bizim hedefimiz sadece Süper Lig şampiyonluğu’ demek belki sezonu bitirince 0 kupayla kapatacağınız anlamına geliyor. Konferans Ligi’nde çok başarılı giderken İsmail Kartal’ın anlam veremediğimiz değişiklikleri oldu. Ayrıca Ziraat Türkiye Kupası’na çok enteresan kadroyla çıktı. Oyuncu tercihleri, maça başladığı ilk 11 ve oyuna giren oyuncular gibi faktörler Fenerbahçe’nin bu sene sürekli olarak yaptığı yanlışlardan bazılarıydı. Fenerbahçe’de muhtemelen bir hoca değişikliği görünüyor. Fenerbahçe, bu sene biraz hedefi doğru koyamama konusunda sıkıntı yaşadı. Kadro kalitesi olarak bayağı iyi oyunculardan kurulu bir kadrosu vardı.



"İLK DERBİDEKİ GİBİ ÇOK KISIR BİR OYUN VE GOL DURUMU OLACAĞINI SANMIYORUM"



Galatasaray’ın çok avantajı var. Bu avantajı kullanarak şampiyon olacaklarını düşünüyorum. Galatasaray derbiyi kaybetse bile son hafta Konyaspor’dan alacağı 1 puanla bile şampiyon olabilir. Bu kadar netice Galatasaray’ın lehineyken farklı bir şey düşünmek bence hayalcilik olur. Galatasaray, derbiye 6 puan önder giriyor, RAMS Park’ta oynuyor ve oyuncuları çok formda. Okan Hoca’nın, ‘1 puan alalım, şampiyonluğu garantileyelim’ düşüncesiyle Galatasaray’a bir oyun oynatacağını düşünmüyorum. İlk derbideki gibi çok kısır bir oyun ve gol durumu olacağını sanmıyorum. Çünkü Fenerbahçe de maçı mutlak galibiyetle bitirmeye çalışacak.



"ICARDI, ÇOK FENOMEN BİR İNSAN. MERTENS, YILLANMIŞ ŞARAP GİBİ"



Mauro Icardi, çok fenomen bir insan. Minik taraftarların da Galatasaraylı olmasını sağlıyor, bence bu çok kıymetli. Mertens, yıllanmış şarap gibi. Yaşı ilerledikçe daha da iyi oynuyor. Icardi ve Mertens mutlu; etrafındaki oyuncular ve taraftarlar da mutlu. 6 puan önde olduğu için böyle bir ortamda Galatasaray’daki stres az. Fenerbahçe’nin stresi daha yüksek. Icardi ve Mertens, her takıma nasip olmalı. İkisi de aidiyet duygusuyla oynayan futbolcular. Türk futboluna gerçekten böyle yabancılar gelmeli. Yani Türk futboluna katkı yapan ve onu geliştiren, futbola yeni sempati duyan insanlara futbolu sevdiren tarzda oyuncular gelirse Türk futbolu oyuncu anlamında gelişir. O yüzden Icardi ve Mertens’i çok takdir ediyorum.

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SERVET ÇETİN: BU DAKİKADAN SONRA GALATASARAY’IN ŞAMPİYONLUĞU BIRAKACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM

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Bence Fenerbahçe’nin işi çok zor. Fenerbahçe, RAMS Park’a 2 puan farkla gelir; o zaman daha zevkli, çekişmeli ve çok güzel olur diye düşünüyordum. Fenerbahçe, fazla puan kayıpları yaşadığı için 6 puan farkla geliyor. Fenerbahçe’nin tek düşüncesi orada kendilerini affettirme anlamında Galatasaray’ı yenmek olacaktır. Şampiyon olmasının bir ihtimali var ama bu ihtimalin yüzdesinin düşük olduğunu düşünüyorum. Bu dakikadan sonra Galatasaray’ın bırakacağını düşünmüyorum. O yüzden Fenerbahçe, Galatasaray’ı yenerek biraz da olsa taraftarlarına kendilerini affettirme anlamında bu maça daha ciddi bakacaklar ve daha iyi çıkacaklardır. Galatasaray, beraberlik yeteceği için acaba temkinli bir oyun oynar mı? İlk maçta bildiğiniz üzere iki takım da çok temkinli ve dengeli oynadı. Galatasaray, bu maçta beraberlik yettiği için dengeli bir oyun ortaya koyar mı bilemiyorum ama büyük olasılıkla Galatasaray bu maçta işi bitirebilir. Fenerbahçe galip gelirse, Galatasaray haftaya Konyaspor ile oynayacak. Bir ihtimal var ama yüzdesi çok düşük.

"OKAN HOCA’DA YAŞADIĞI ŞAMPİYONLUKLARIN VERMİŞ OLDUĞU BİR ÖZGÜVEN VAR"



Okan Hoca da buralara belli bir yerlerden geldi. İlk başladığı zamanlarda küme düşürdüğü takımlar da oldu ama hep üstüne koyarak geldi. Bunu elde etmek için kendisine şanslar geldi ve bu şansları iyi değerlendirdi. Yaşadığı şampiyonlukların vermiş olduğu bir özgüven sahaya yansıyor. Dikkat edecek olursanız Okan Buruk, bu sene saha kenarında çok daha rahat ve takımına hâkim. Kendindeki bu rahatlık otomatik olarak takımına da yansıyor. Fenerbahçe, bu sene çok stresli ortamda maçlar oynadı. Uzun süredir şampiyonluk yaşamadıkları için genelde skoru elde edemedikleri zaman Fenerbahçeli oyuncular sürekli bir stres altındaydı. Stresi yönetme anlamında bir sıkıntı yaşadılar. Galatasaray’a baktığınızda Kasımpaşa ve Karagümrük maçlarında maçın son dakikalarına gelinmesine rağmen sahada çok sakin ve stresi yöneten bir takım vardı. Galatasaray’ın bu sene içerisinde en büyük avantajı da bu oldu. Burada tabii ki Okan Hoca’nın kenardaki duruşu ve oyuncuya verdiği enerji de etkili oldu. Geçen sene şampiyonluk yaşadığı için Okan Hoca’nın Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’a göre daha çok özgüveni var. Ayrıca Şampiyonlar Ligi’nde çok iyi maçlar da oynadılar. O yüzden Okan Hoca, kenarda daha rahat ve sakin göründü.



"İSMAİL KARTAL, PUAN FARKI AÇILINCA SON HAFTALARDA OLAYDAN KOPTU"



Fenerbahçe’nin iyi bir kadrosu vardı. Bence en büyük fark stresi yönetememe oldu. Çünkü uzun yıllar şampiyon olamadılar. Bu durum maçlarda çok net gözüküyordu. Skoru alamadığı maçlarda telaş ve stres yapıyordu. Sürekli stresli ortama giriyordu. O da özellikle bazı maçlarda Fenerbahçe’yi olumsuz yönde etkiledi. Son haftalarda puan farkı açılınca İsmail Hoca, işin açıkçası olaydan koptu diye düşünüyorum. Örneğin son oynadıkları Konyaspor maçı aklıma geliyor. Fred, maçta ön libero pozisyonunda oynadı. Fred, daha çok 8 numara pozisyonunda da oynayabilir. Çünkü kreatif ve etkili bir oyuncu. O yüzden Fred’i ön libero oynatarak bence bütün etkinliği elinden aldı. Dikkat ederseniz son Kayserispor maçında Fred, önde oynadı ve fark yarattı. Şut ve asist özelliği olan bir oyuncu. Fenerbahçe’de kreatif oyuncu olarak Szymanski ve Fred vardı. Dediğim gibi son 2-3 haftada İsmail Hoca, moral ve motivasyon olarak işten koptu.

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Icardi ve Mertens, çok formdalar. Aynı zamanda özgüvenleri de yerinde. Bu da sahaya ve performanslarına yansıyor. Gerçekten çok rahatlar. Takım arkadaşları da onlara gerçekten inanılmaz destek oluyorlar. Bu maçta özellikle orta sahası güçlü olan takım biraz daha avantajlı olacaktır diye düşünüyorum. O yüzden işin açıkçası kadroları da merak ediyorum.