Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan Galatasaray maçı öncesi oyuncularına motivasyon konuşması

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Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Galatasaray deplasmanında galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Hafta içi yapılan antrenmanlarda oyuncularına derbinin öneminden bahseden deneyimli teknik adamın yaptığı konuşma ortaya çıktı.

Fanatik'in haberine göre İsmail Kartal, oyuncularıyla yaptığı toplantıda; "Derbiyi kazanalım, hem şampiyonluk umudumuzu sürdürelim hem de camiamızı mutlu edelim. Sizlere güvenim tam. Hepiniz karakterli oyuncularsınız. Herkes şampiyonluğun bizim adımıza mucize olduğunu düşünüyor. Rakibin sahasına gideceğiz ve kazanarak evimize gururlu bir şekilde döneceğiz. Sizlerden tek isteğim, en ufak bir ihtimal kalana kadar buna inanmanız. Çıkın, elinizden gelenin en iyisini yapın ve 3 puanla maçı bitirin." dedi.

DERBİLERDE TEK YENİLGİSİ VAR

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İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin başında Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı toplam 9 maça çıktı. 18 Ekim 2014'te ilk derbisine Galatasaray ile çıkan Kartal, deplasmanda 2-1'lik galibiyet yaşamıştı. İsmail Kartal'ın Beşiktaş'a karşı 4 galibiyet ve 2 beraberliği; Galatasaray'a karşı ise 2 galibiyet ve 1 yenilgisi bulunuyor.