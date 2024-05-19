Galatasaray ile Fenerbahçe arasında düğün ya da düğüm maçı! Okan Buruk ve İsmail Kartal'ın kadroları netleşti

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Süper Lig'de 99 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, 93 puanla ikinci sırada yer alan Fenerbahçe’yi konuk edecek. RAMS Park’ta saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Sarı kırmızılılarda eksik bulunmuyor. Konuk sarı lacivertlilerde ise sarı kart cezalısı Becao ile sakat olan İsmail, Cengiz ve İrfan Can Kahveci oynamayacak.

Galatasaray, kendi saha ve seyircisi önünde oynayacağı maçtan beraberlikle ayrılsa dahi bitime 1 hafta kala 24. şampiyonluğunu ilan edecek. Fenerbahçe kazanırsa puan farkı 3’e inecek ve mutlu sona ulaşacak takım son hafta belirlenecek. Son hafta sarı kırmızılılar Tümosan Konyaspor deplasmanına çıkacak, sarı lacivertliler ise küme düşmesi haftalar önce kesinleşen İstanbulspor’u konuk edecek. Galatasaray ile Fenerbahçe’nin ilk yarıda Kadıköy’de oynadığı maç 0-0 bitmişti.

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24- G.Saray, Süper Lig’deki son 24 maçta yenilgi yüzü görmedi (22 G, 2B). Sarı kırmızılı takım ayrıca ligdeki son 17 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

18- Süper Lig’de bu sezon kendi sahasında oynadığı 18 maçı da kazanan Galatasaray, evinde puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda bulunuyor.

35- Kendi evindeki son lig mağlubiyetini geçen sezon Giresun önünde yaşayan Galatasaray, daha sonra oynadığı 35 maçta 33 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

4- Fenerbahçe, son 5 maçta 4 puan kaybetti Karagümrük, Kayseri ve Beşiktaş’ı yenen sarı lacivertliler, Sivasspor ve Konyaspor’la berabere kaldı.