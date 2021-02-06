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Futbol
Haber Giriş: 06.02.2021 - 22:06 | Son Güncelleme:

Serhat Akın'dan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrası tepki!

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Serhat Akın'dan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrası tepki!
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Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Serhat Akın, Galatasaray maçı sonrası sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Galatasaray'a 1-0 mağlup olduğu maçın ardından Serhat Akın'dan sürpriz bir tepki geldi.

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Serhat Akın, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Futbolda şöyle bir gerçek de var. Bir teknik direktör maçın kaderini değiştirebilir. Maç kazandırıp, kaybettirebilir. Maalesef bu konuda bizim hoca çok pasif!" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe ile 159 resmi maça çıkan Serhat Akın, 49 gol attı ve 27 asist yaptı.

Serhat Akından Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrası tepki

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