Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan Galatasaray maçı yorumu! 'İlk top gol oldu'
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Galatasaray'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.
Süper Lig'de Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, maç sonunda açıklamalarda bulundu.
İşte Erol Bulut'un açıklamaları;
90 dakikaya bakınca çok daha fazla atak bulan bizdik. Samatta'nın ilk yarı pozisyonu vardı. Şans eseri Muslera'nın koluna çarptı. Bugünkü maçı kaybetmek istemiyorduk. Kalemize gelen ilk top gol oldu. Karambolde önüne düştü. İlk top oydu, gol oldu.
İPTAL EDİLEN GOL VAR
Kaybettiğimiz için üzgünüz. Önümüzde 17 maç daha var ve biten bir şey yok. Sezon sonunda ilk sırada olmak önemli. Onu da başaracağımızdan eminim. Hakemlerle ilgili çok fazla yorum yapmadım bugüne kadar. Bugün de yapmak istemiyorum. Sadece çizgiyle ilgili doğru bir karar olduğunu düşünmüyorum. Kol, omuz diyorlar. Çizgiyi nereden, nasıl alıyorlar? Bize karşı biraz daha farklı çiziliyor. Önümüzde 17 maç var. Sezon sonunda hepimiz birlikte göreceğiz
NET BİR ÇEKME VAR
Papiss Cisse'ye net bir çekme var. Hakemler o şekilde karar verdi.
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