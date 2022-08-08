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Sergen Yalçın'dan Beşiktaş'ın yeni transferi Weghorst'a övgü: "Çok iyi, karakterli oyuncu"

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#Beşiktaş#Weghorst#Süper Lig
Sergen Yalçından Beşiktaşın yeni transferi Weghorsta övgü: Çok iyi, karakterli oyuncu
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2022 07:00

90+6’da yaptığı şık asistle galibiyete büyük katkı sağladı. Türk futbolunun eski golcüleri Hollandalı yıldız ile ilgili olarak çok olumlu ifadeler kullandı.

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Beşiktaş yeni sezona oldukça iddialı girdi. Batshuayi’den sonra yerine gelecek golcü merakla beklenirken, yönetim önce Sörloth ardından Daryl Dike’nin peşine düştü. Sonrasında golcü için uzun bir bekleyiş yaşandı.

UZUN BiR SÜRE TAKiP EDiLDi

Fakat Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı ve scout ekiplerinin uzun süredir özel yaşamından antrenman ve maçlarının istatistiklerine kadar yakından izlediği Weghorst, teknik direktör İsmael tarafından kabul edildi.

GOLDE ASiST YAPTI

Hollandalı yıldız futbolcu hazırlık müsabakalarında fazla yer almadı ama Süper Lig’in ilk karşılaşmasında yapacakları merakla beklendi. Kayseri önünde 90 dakika oyunda kalarak 40 kez topla buluştu, son dakikada Ghezzal’a yaptığı müthiş asist ile 3 puanın kahramanı olurken, gelecek için ümit verdi. Peki Weghorst, Beşiktaş için doğru tercih mi? Eski golcülere sorduk...

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SERGEN YALÇIN: PAS DESTEĞi ŞART, iYi VE KARAKTERLi BiR OYUNCU

Çok iyi, karakterli oyuncu. Pas desteği şart. Koşmadık alan bırakmadı. Sahayı kontrol eden oyuncuyu severim. Tam bir takım oyuncusu.

ALi GÜLTiKEN: EĞER ÇEVRESi iLE UYUM BULURSA ÇOK GOL ATAR

Çok iyi oyuncu. Top nerede olursa olsun kaleye göre hazırlıyor. Fiziki olarak çok iyi durumda. Çevresiyle uyum yakalarsa çok gol atar.

SAFFET SANCAKLI: iYi BiR ADAM VE TAKIM OYUNCUSU OLMASI ÖNEMLi

Takıma faydalı bir oyuncu. Forvette çok golünün dışında da iyi adam. Pivot santrfor gibi oynuyor. Etrafında gol yapabilecek destekçi şart. Takım oyuncusu olması önemli. Golden sonraki sevinci güzel. Ghezzal’ı alkışlaması önemli.

ZAFER TÜZÜN: BESLENMEZSE KiM GELiRSE GELSiN GOL ATMASI ZOR

Teknik direktör gol sorununu çözer. Golcü pasla beslenmeli. Sağ ve sol kanatlardan pas gelmez ve kontratak başlamazsa Weghorst değil kim gelirse gelsin gol atması zor. Uyanık golcülerden biri. Gol atamadı ama attırdı. Müthiş fiziği var.

CELiL SAĞIR: KANATLAR DESTEK VERiRSE COŞAR

Uzun zamandan bu yana Beşiktaş’a gelmiş en yararlı forvet. İnanılmaz servis yaratacak futbolcuların başında geliyor. Sahada basmadık yer bırakmadı. Kanatlar destek verirse coşar. Orta kesiyor, dikine oynuyor...

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HASAN ÖZER: ALEXANDER SÖRLOT’TAN ÇOK ÇOK iYi BiR GOLCÜ

Fizik ve performans müthiş. Ama sağ ve sol kanatlardan beslenmesi gerek. Mücadeleci çok doğru tercih. Alexander Sörloth’tan çok çok daha iyi bir golcü.

SONER TOLUNGUÇ: ORTA SAHA EKSiK OLUNCA AKICI OYUNDA FAKiR KALDI

Teknik Direktör Valerien İsmael’in bu sistemde beslenmesi zor. Orta saha eksik olduğu için ceza sahası içinde akıcı oyunla ilgili sıkıntı yaşadı. Weghorst temel eğitimi yüksek oyuncu, maçın içinde enerjik aktif ancak pozisyon bulmakta zorlanıyor.

ALi ASIM BALKAYA: ÇOK AKILLI KAPANAN KAYSERi’NiN KiLiDiNi AÇTI

İstasyon bir oyuncu. Golde bunu gösterdi. Pozisyon bulursa ayakları iyi. Bir kere golcü zeki olmalı. Çok akıllı ve kapanan Kayserispor’un kilidini açmayı başardı.

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#Beşiktaş#Weghorst#Süper Lig

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