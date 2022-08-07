Tayfur Bingöl'den transfer sözleri: "Beşiktaş'la görüşmeler devam ediyor"

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Spor Toto Süper Lig’in ilk haftasında Alanyaspor deplasmanda Fatih Karagümrük’ü 4-2 mağlup etti.

Müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Alanyasporlu futbolcu Tayfur Bingöl, oynadıkları oyun için mutlu olduklarını ifade ederek, “Sezona iyi başladık, çok güzel galibiyet aldık. Önümüzdeki Beşiktaş maçına hazırlanacağız. Gayet güzel bir gündü hepimiz için. Alanyaspor’un hedefi üst sıralar ve Avrupa’ya oynamak. Oynadığımız futbol Avrupa klasında bir futbol. Umarım taşıyabiliriz. Taşırsak çok mutlu oluruz ülkemiz ve kulübümüz adına” dedi.

“Transferim konusunda görüşmeler devam ediyor”

Beşiktaş’a transfer süreci ile ilgili soruya cevap veren Bingöl, “Kulüpler arasında devam ettiğini biliyorum görüşmelerin. Sadece bunu söyleyebilirim. Olursa hayırlısı olsun iki taraf içinde. İki taraf da mutlu olsun, ben de mutlu olayım” diye konuştu.

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Efecan Karaca: "Güzel galibiyet aldık"

Müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Alanyaspor’un kaptanı Efecan Karaca, iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini ifade ederek, “Karagümrük’ün yeni hocası vardı, bunun üzerine çalışıyorduk. Bugün farklı bir taktikle çıktık. Hocamız ile 1 haftadır 3-5-2’ye çalışıyorduk. Hocamızın istediklerini yansıttık, güzel galibiyet aldık. Bu maçtan sonra 2 gün izin var. Sonra önümüzde zorlu Beşiktaş maçı var, hazırlanacağız. Geçen sene 1-2 maç bu sistemle oynamıştık. Burada daha çok topla buluşuyorum. Kanat oyuncusu olarak içeri gitmeyi seviyorum. Bu sistemle benim üzerimden oynanan oyun olduğu için performansım daha çok artıyor, hocam da güveniyor. Geçen sene 1 asistle Vargas’a kaybetmiştim. Bu sene çok çalışıp inşallah asist krallı olmak için çalışacağım. Hedef belirlememiz lazım. Her şey için erken ama hedef belirliyoruz” dedi.



“Beşiktaş maçında sahada olmak için her şeyi yapacağım”

Sakatlanarak oyundan çıkmasıyla ilgili konuşan Karaca, “Darbe kemiğime geldi, röntgene gidebiliriz. Doktorumuz '1-2 gün dinlenmen lazım, oynarsın Beşiktaş maçında' dedi. Ben biraz takıntılıyım. İnşallah Beşiktaş maçında sahada olmak için her şeyi yapacağım” ifadelerini kullandı.