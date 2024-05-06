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Sergen Yalçın: Hiç sevmediğim bir durum, her şeyi açıklayacağım

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#Sergen Yalçın#Antalyaspor#Süper Lig
Sergen Yalçın: Hiç sevmediğim bir durum, her şeyi açıklayacağım
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2024 20:08

Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 35. haftasındaki Pendikspor maçının öncesinde geleceğine dair açıklamalarda bulunacağını açıkladı.

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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasındaki Pendikspor ile karşılaşan Antalyaspor'da Teknik Direktör Sergen Yalçın, geleceğine ilişkin konuştu.

Hakkında spekülatif haberler yapıldığını kaydeden Yalçın, "Hafta içi başkan ve yönetim ile gelecek sezon planlamasına dair ciddi bir toplantı yaptık. Bizimle ilgili çok spekülasyon yapılıyor. Konuşmadığım haberler yapılıyor. Hiç sevmediğim bir durum. Maçtan sonra olan biten her şeyi açıklayacağım. En azından hakkımda asparagas haberler olmasın. Ben zaten televizyona çıktığımda her şeyi anlatıyorum. Gizli saklı yok bende. Her şeyi sorun" dedi.

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#Sergen Yalçın#Antalyaspor#Süper Lig

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