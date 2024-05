Sergen Yalçın: Hiç sevmediğim bir durum, her şeyi açıklayacağım

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasındaki Pendikspor ile karşılaşan Antalyaspor'da Teknik Direktör Sergen Yalçın, geleceğine ilişkin konuştu.

Hakkında spekülatif haberler yapıldığını kaydeden Yalçın, "Hafta içi başkan ve yönetim ile gelecek sezon planlamasına dair ciddi bir toplantı yaptık. Bizimle ilgili çok spekülasyon yapılıyor. Konuşmadığım haberler yapılıyor. Hiç sevmediğim bir durum. Maçtan sonra olan biten her şeyi açıklayacağım. En azından hakkımda asparagas haberler olmasın. Ben zaten televizyona çıktığımda her şeyi anlatıyorum. Gizli saklı yok bende. Her şeyi sorun" dedi.