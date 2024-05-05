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Sergen Yalçın giderse Alex de Souza gelecek

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#Süper Lig#Antalyaspor#Alex De Souza
Sergen Yalçın giderse Alex de Souza gelecek
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2024 07:00

Antalyaspor, ‘Beşiktaş efsanesi’ ile yollar ayrılırsa ‘Fenerbahçe efsanesi’ ile anlaşacak. Kırmızı beyazlı kulübün başkanı Sinan Boztepe, teknik direktör Yalçın’ın gelecek sezon kalıp kalmayacağının netleşmediğini belirterek, “Yollarımız ayrılırsa hoca adaylarımız arasında Alex de Souza, Volkan Demirel, Tuncay Şanlı, Rıza Çalımbay ve Kenan Koçak var” dedi.

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Bitexen Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan ve adı Beşiktaş ile anılan teknik direktör Sergen Yalçın ile anlaşılamaması halinde, Fenerbahçe’nin efsane futbolcusu Alex de Souza’yı getirebileceklerini söyledi.

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GÜNDEMDE 6-7 iSiM VAR

Konuya ilişkin olarak son günlerde medyada yer alan iddiaları değerlendiren Boztepe, “Sergen Yalçın hocamızla yaptığımız görüşmede müspet ya da menfi bir sonuca varamadık. Şimdi işte Alex de Souza ile beraber 6-7 isim geçiyor. Sergen hocayla beraber, ‘Yollarımızı ayırıyoruz’ dediğimiz gün adaylarımız olacaktır. Bunların içerisinde Volkan Demirel, Tuncay Şanlı, Rıza Çalımbay, Alex de Souza ve Kenan Koçak da var” dedi.

BYTQI 'TECRÜBE OLDU'

Parasını alamadığı gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı olarak fesheden Zymer Bytyqi’ye de değinen Boztepe, “Paranın ödenme tarihi konusunda anlaşmıştık ama Türkiye’nin resmi tatil olduğu günde fesih yazısını gönderdi. Ondan sonra da böyle bir ahlakı olduğunu öğrendik. Daha önce Konyaspor’da ve başka kulüpte de aynı şekilde ayrılıklar yapmış” diye konuştu.

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#Süper Lig#Antalyaspor#Alex De Souza

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