×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Serdar Gürler, Galatasaray maçı sonrası ateş püskürdü: Takım tutma lüksümüz yok

Güncelleme Tarihi:

#Başakşehir#Galatasaray#Serdar Gürler
Serdar Gürler, Galatasaray maçı sonrası ateş püskürdü: Takım tutma lüksümüz yok
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2023 02:16

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Rams Başakşehir'de Serdar Gürler, maç sırasında gündem olan gol pozisyonu hakkında konuştu.

Haberin Devamı

Serdar Gürler'in formasını giydiği RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 6. haftası mücadelesinde Galatasaray'a 2-1 yenildi.

Serdar Gürler'in kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda dengesini kaybederek yere düşmesi maç sonrası sosyal medyada konuşulurken oyuncudan sitemkar bir açıklama geldi.

Bu pozisyonun sosyal medyada gündem olmasının ardından Beyaz TV'ye konuşan tecrübeli oyuncu isyan etti.

Gözden KaçmasınFenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaşın oynayacağı erteleme maçlarının statüsü belli olduFenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın oynayacağı erteleme maçlarının statüsü belli olduHaberi görüntüle

Sosyal medyadan kendisi hakkında yapılan "Galatasaraylı" yorumlarına tepki gösteren Serdar Gürler, "Biz ekmeğimiz neredeyse oralıyız. Galatasaraylılık falan hiçbir şey yok. Biz futbolcuyuz. Bizim takım tutma lüksümüz yok. Kimse bana hikaye atmasın. Galatasaray'mış falan. Geçsinler onları. Bütün bütün büyük takımlara gol atmışım. Şimdi Fenerbahçe'ye gol attığımda Galatasaraylı veya Galatasaray'a gol attığım zaman Fenerbahçeli mi oluyorum?" dedi.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınAtletico Madrid, Real Madridi dağıttı Arda Güler ve Çağlar Söyüncü...Atletico Madrid, Real Madrid'i dağıttı! Arda Güler ve Çağlar Söyüncü...Haberi görüntüle

Gündem olan pozisyonu anlatan milli oyuncu, "Benim pozisyonumu anlatayım. Şut atacaktım ama karar değiştirdim. Piatek içerideydi ve pas atmak isteyince o an bir dengesizlik oldu. Ayrıca dediğim gibi pozisyon ofsayt. Neyini konuşuyorlar bu pozisyonunun?" diye konuştu.

Serdar Gürler, Galatasaray maçı sonrası ateş püskürdü: Takım tutma lüksümüz yok

Galatasaray'ın kazandığı penaltının doğru karar olmadığını belirten Serdar Gürler, "Penaltı bence penaltı değil. İkinci golü bulmasalar maç farklı bir yere gidebilirdi. Ama sağ olsunlar VAR'a gitmeden net penaltı diyen bir hakem oldu. Şaka gibi. Her ikili mücadelede onlara verdi. Yapacak bir şey yok. Üç gün sonra bir maçımız daha var, ona hazırlanıyoruz." şeklinde konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Başakşehir#Galatasaray#Serdar Gürler

BAKMADAN GEÇME!