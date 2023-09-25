Serdar Gürler, Galatasaray maçı sonrası ateş püskürdü: Takım tutma lüksümüz yok

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Serdar Gürler'in formasını giydiği RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 6. haftası mücadelesinde Galatasaray'a 2-1 yenildi.

Serdar Gürler'in kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda dengesini kaybederek yere düşmesi maç sonrası sosyal medyada konuşulurken oyuncudan sitemkar bir açıklama geldi.

Bu pozisyonun sosyal medyada gündem olmasının ardından Beyaz TV'ye konuşan tecrübeli oyuncu isyan etti.

Sosyal medyadan kendisi hakkında yapılan "Galatasaraylı" yorumlarına tepki gösteren Serdar Gürler, "Biz ekmeğimiz neredeyse oralıyız. Galatasaraylılık falan hiçbir şey yok. Biz futbolcuyuz. Bizim takım tutma lüksümüz yok. Kimse bana hikaye atmasın. Galatasaray'mış falan. Geçsinler onları. Bütün bütün büyük takımlara gol atmışım. Şimdi Fenerbahçe'ye gol attığımda Galatasaraylı veya Galatasaray'a gol attığım zaman Fenerbahçeli mi oluyorum?" dedi.

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Gündem olan pozisyonu anlatan milli oyuncu, "Benim pozisyonumu anlatayım. Şut atacaktım ama karar değiştirdim. Piatek içerideydi ve pas atmak isteyince o an bir dengesizlik oldu. Ayrıca dediğim gibi pozisyon ofsayt. Neyini konuşuyorlar bu pozisyonunun?" diye konuştu.

Galatasaray'ın kazandığı penaltının doğru karar olmadığını belirten Serdar Gürler, "Penaltı bence penaltı değil. İkinci golü bulmasalar maç farklı bir yere gidebilirdi. Ama sağ olsunlar VAR'a gitmeden net penaltı diyen bir hakem oldu. Şaka gibi. Her ikili mücadelede onlara verdi. Yapacak bir şey yok. Üç gün sonra bir maçımız daha var, ona hazırlanıyoruz." şeklinde konuştu.