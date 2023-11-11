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Serdar Dursun'dan Fenerbahçe sözleri: Ayrıldıktan sonra...

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#Fatih Karagümrük#Serdar Dursun#Fenerbahçe
Serdar Dursundan Fenerbahçe sözleri: Ayrıldıktan sonra...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2023 18:47

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Sivasspor'u 3-0 mağlup eden Fatih Karagümrük'te Serdar Dursun karşılaşmayı değerlendirdi.

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Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Fatih Karagümrük, konuk ettiği Sivasspor’u 3-0 mağlup etti.

Fatih Karagümrük'ün üçüncü golünü kaydeden Serdar Dursun, Sivasspor galibiyetini değerlendirirken Fenerbahçe maçıyla ilgili de konuştu.

Son haftalarda çıkış yakaladıklarını kaydeden Serdar Dursun, "Çok mutluyuz. Bu sezon 3. galibiyetimizi aldık. Ne yazık ki hep berabere ya da yenilgilerle gidiyordu ama son haftalarda 3-4 haftadır çıkışımız var puan olarak. İlk yarıda şanslıydık. 3-4 tane net pozisyonları var, atamadılar. Ama 1-0'ı bulduktan sonra oyun daha çok bize doğru geldi. Kolay değil bu stadyumda rüzgarla oynamak. Ondan sonra biraz geç oldu 2-0. Her an 1-1 olma ihtimali oldu sonra 2-0, sonra Allah'a şükür ben de oyuna girdim golümü buldum. İnşallah böyle devam ederiz." diye konuştu.

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Eski takımı Fenerbahçe'ye karşı oynayacakları hatırlatılan milli golcü, "Daha çok çalışma fırsatımız olabilir. Milli aradan sonra Fenerbahçe'ye karşı oynayacağız. Çok önemli bir maç olacak. Dediğim gibi, 2-3 gün izin var, ondan sonra çalışacağız. Yılbaşına kadar 6 maç kaldı, inşallah o 6 maçı çok iyi geçiririz. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra ilk ne zaman maç diye baktık. 26 Kasım'da, özel ve güzel bir maç olacak. İnşallah güzel biter." cevabını verdi

 

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#Fatih Karagümrük#Serdar Dursun#Fenerbahçe

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