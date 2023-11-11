Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçı kadrosu açıklandı! Fred...

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Trendyol Süper Lig 12. hafta maçında yarın deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kadrosu açıklandı.

Kadroda Fred, Djiku, Becao, Mert Hakan Yandaş, Emre Mor, Serdar Aziz ve Joshua King ile cezalı İsmail Yüksek yer almadı.

Dün bireysel çalışma yapan, bugün de takımla çalışan Fred, kasığında ağrı hissedince maç kadrosuna alınmadı. Emre Mor kendisine uygulanan özel güçlendirme programı eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor. Topuk sakatlığı devam eden Mert Hakan'ın milli ara sonrası takıma dönmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'nin kadrosu şu şekilde.

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek, Ferdi Kadıoğlu, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, Muhammed İmre, Ahmet Necat Aydın, Bartuğ Elmaz, Miha Zajc, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Umut Nayir ve Michy Batshuayi.

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