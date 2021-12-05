Serdar Dursun: 'Fenerbahçe'ye her maçta katkı sağlayacağım'

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Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup eden Fenerbahçe'de hat-trick yapan Serdar Dursun, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Serdar, "Çok önemli bir maçtı. Bir seri yakalamamız lazım artık. Geçen hafta puan aldık. Bu hafta mutlak 3 puan için çıktık. Rize'nin ilk dakikalarda iyi bir pozisyonu vardı. İyi ki atamadılar. Beraber hücum, beraber savunma yaptık. Baya pozisyonumuz vardı." dedi.

BU MAÇTA 11 BEKLİYORDUM

30 yaşındaki santrfor sözlerini "Bu maçta ilk 11 bekliyordum. Sonradan girdim. Benim için önemli maçtı. Geldim, ilk maçta sakatlandım. Az maç oynadım. Önceki senelerde 11'e alışkınım. Hazırım artık. İnşallah bundan sonra takımıma, Fenerbahçe'ye her maçta katkı sağlayacağım." ifadeleriyle tamamladı.