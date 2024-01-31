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Serdar Dursun Fenerbahçe'ye, Emre Mor Karagümrük'e! Anlaşma tamam...

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#FENERBAHÇE#TRANSFER#Emre Mor
Serdar Dursun Fenerbahçeye, Emre Mor Karagümrüke Anlaşma tamam...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2024 09:56

Trendyol Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ederken, ara transfer döneminde de hareketlilik devam ediyor. Liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe; Leonardo Bonucci, Rade Krunic ve Çağlar Söyüncü transferleriyle dikkat çekmişti. Umut Nayir'i Pendikspor'a kiralık olarak gönderen sarı - lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal'ın yerli santrfor arayışı bulunuyordu. Fenerbahçe Yönetimi, tecrübeli çalıştırıcının isteğini Serdar Dursun ile gerçekleştiriyor. İşte detaylar...

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Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında ağırladığı Ankaragücü'nü 2-1'le geçen Fenerbahçe, puanını 60'a yükselterek liderliğini sürdürmüştü. Sezon sonunda şampiyonluğu hedefleyen sarı - lacivertliler, ara transferin de hızlı takımı olarak dikkat çekiyordu.

Fenerbahçe; Union Berlin'den Leonardo Bonucci, Milan'dan Rade Krunic ve Atletico Madrid'den Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katarak ara transfer dönemine girmişti.

UMUT NAYİR SONRASI ARAYIŞ

Umut Nayir'i kiralık olarak Pendikspor'a gönderen sarı - lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, yerli bir santrfor talebinde bulunmuştu.

Serdar Dursun Fenerbahçeye, Emre Mor Karagümrüke Anlaşma tamam...

Yönetim, tecrübeli çalıştırıcının bu isteğine karşın sezon başında Karagümrük'e kiralık olarak gönderilen Serdar Dursun'u geri getirmek için harekete geçti.

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SERDAR DURSUN TAMAM AMA...

Milli forvet ile anlaşmaya varan Fenerbahçe, Karagümrük ile görüşmelerini sürdürüyor. Süper Lig ekibiyle el sıkışılması halinde Dursun, Fenerbahçe'ye geri dönecek.

Bu sezon Karagümrük formasıyla 23 resmi maça çıkan 32 yaşındaki santrfor, 3 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.

EMRE MOR, KARAGÜMRÜK'E DÖNÜYOR

Öte yandan TRT Spor'un haberine göre VavaCars Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe, Emre Mor'un kiralık transferi için de anlaşmaya vardı. Haberde 26 yaşındaki futbolcunun sezon sonuna kadar Karagümrük formasını giyeceği kaydedildi.

Serdar Dursun Fenerbahçeye, Emre Mor Karagümrüke Anlaşma tamam...

Emre Mor transferinin kısa süre içinde resmen açıklanması bekleniyor.

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 8 resmi maça çıkan Mor, 153 dakika süre aldı ve 2 asist yapma başarısı gösterdi.

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#FENERBAHÇE#TRANSFER#Emre Mor

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