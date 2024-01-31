TFF'den yabancı hakem gözlemcisi kararı! VAR kayıtları açıklanacak...

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Süper Lig'in ikinci yarısında Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'ni kullanmaya başlayan ve VAR kayıtlarını açıklamaya hazırlanan TFF, ligin 26. haftasında yeni bir hakem değerlendirme sistemine geçmeyi planlıyor.

TFF'in kararı doğrultusunda UEFA'nın önemli gözlemcileri, Süper Lig maçlarında görev yapan hakemleri değerlendirecek. Planlama doğrultusunda 10 kişiden oluşan UEFA'nın üst düzey gözlemcilerinin hakem notuna etkisinin %50 olacak.

Statta görev yapacak olan gözlemcinin hakem notuna etkisi %30 olarak planlanırken kalan %20'lik kısımda ise anket devreye girecek. VR hakemleri ve maç hakemlerinden oluşan 119 kişinin kullanacağı oylarla oluşacak anketin hakem notuna etkisi ise %20 olacak.

Mevcut durumda maça giden gözlemcinin nota etkisi %25, televizyon gözlemcisinin nota etkisi %25, anketin etkisi ise %30 idi.

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E-BiİLET İÇİN YENİ ÇALIŞMA

Haberde TFF'nin gündemindeki çalışmalardan birinin de e-bilet sistemi olduğu belirtildi. Yasal zorunluluk olan sistem devam edecek. Sistemin ihale süreci devam ediyor. TFF, konuyla ilgili talepleri olan Kulüpler Birliği'ni bu çalışmaya dahil etmeyi planlıyor.

VAR KAYITLARI İÇİN İSPANYA SİSTEMİ

İspanya Futbol Federasyonu, La Liga’da kayıtları günün maçları bittikten sonra yayınlıyor. Bu kapsamda Türkiye’de de benzer bir organizasyon için çalışma sözkonusu. Kısa süre içerisinde Süper Lig’de de kayıtların yayınlanması planlanıyor.

MEHMET BÜYÜKEKŞİ: HAKEMLERİMİZ DE VAR KONUŞMALARININ AÇIKLANMASINI İSTİYOR

VAR kayıtlarının açıklanması planıyla ilgili konuşan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: "Hakemlerimiz de VAR konuşmalarının açıklanmasını istiyor. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. VAR incelemesinin yapıldığı pozisyonlardaki konuşmaların açıklanması gündemimizde. Amacımız futbolda daha adil ve şeffaf bir yönetim oluşturmak" dedi.

ERÖĞÜT: YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

TFF Başkenvekili Mustafa Eröğüt de yaptığı açıklamada; "Artık VAR kayıtları açıklanacak. Yabancı gözlemci gelecek. Türk futbolunda yeni dönem başlıyor. Önemli değişiklikler yapılacak." diye konuştu.