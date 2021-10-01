Serdar Avcı, WBC kemeri için Ukrayna'da hazırlıklarına başladı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Kritik anlaşma Meclise gönderildi Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştuKritik anlaşma Meclis'e gönderildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Fenerbahçeliler şaşkına döndü Galatasaray ise grupta lider ama...Fenerbahçeliler şaşkına döndü! Galatasaray ise grupta lider ama...#Fenerbahçe
Boş tablo tartışması Hırsızlık mı sanat mı Okuyun kararı kendiniz verin...Boş tablo tartışması! Hırsızlık mı sanat mı? Okuyun kararı kendiniz verin...#Sanat
Oğuzhan Asiltürk hayatını kaybettiOğuzhan Asiltürk hayatını kaybetti!#Oğuzhan Asiltürk
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Asiltürk için taziye mesajıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Asiltürk için taziye mesajı#Oğuzhan Asiltürk
2022nin ilk çeyreğinde tamamlanacak Merakla beklenen 2 yeni metro hattında önemli gelişme2022'nin ilk çeyreğinde tamamlanacak! Merakla beklenen 2 yeni metro hattında önemli gelişme#İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metrosu
MİT ve TSKdan Kandile operasyon... Kritik isim etkisiz hale getirildiMİT ve TSK'dan Kandil'e operasyon... Kritik isim etkisiz hale getirildi#Kandil
Hatayda ailesini katletmişti İfadesi ortaya çıktıHatay'da ailesini katletmişti! İfadesi ortaya çıktı#Hatay
Korona onları etkilemiyor... Ezber bozan keşifKorona onları etkilemiyor... Ezber bozan keşif!#Koronavirüs
8 ilde çok sayıda gözaltı Şifre belli oldu: Halı saha maçı var8 ilde çok sayıda gözaltı! Şifre belli oldu: Halı saha maçı var#İstanbul
BioNTechten yeni aşı... Beklenen açıklama geldiBioNTech'ten yeni aşı... Beklenen açıklama geldi!#Biontech
Binlerce kişi yararlanacak Ekimde rekor ödemeBinlerce kişi yararlanacak! Ekimde rekor ödeme#Tarımsal Üretim
Erdoğan imzaladı Yıl sonuna kadar uzatıldıErdoğan imzaladı! Yıl sonuna kadar uzatıldı#Türk Lirası
Doğumdan sonra estetik yaptıracak halim mi kaldıDoğumdan sonra estetik yaptıracak halim mi kaldı?#Cardi B.
Yeliz Yeşilmen: Boşanmamız hakkında konuşursam 50 bin dolar öderimYeliz Yeşilmen: Boşanmamız hakkında konuşursam 50 bin dolar öderim #Yeliz Yeşilmen
HABERLERSpor Arena Haberleri Diğer Haberleri

Serdar Avcı, WBC kemeri için Ukrayna'da hazırlıklarına başladı

#Serdar Avcı#WBC#Ukrayna
Serdar Avcı, WBC kemeri için Ukraynada hazırlıklarına başladı

Universal Boxing Organization (UBO) Dünya Şampiyonu Serdar Avcı, World Boxing Council'de (WBC) Asya Gümüş Kemeri maçı için Ukrayna'da hazırlıklarına başladı.

Haberin Devamı

WBC Asya Gümüş Kemerinde, amatörde 2 kez dünya şampiyonluğu bulunan Ukraynalı İvan Şvayko ile mücadele edecek olan Serdar Avcı, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, "Amacım kemeri alıp ülkemize armağan etmek, İstiklal Marşımızı okutmak. Daha sonra hedefim altın kemeri de kazanmak" dedi.

14 Ekim'de Ukrayna'nın başkenti Kiev'de çıkacağı karşılaşma öncesi bu ülkede hazırlıklarını sürdüren Avcı, yoğun bir kamp dönemine girdiğini ve Asya Gümüş Kemerini kazanmak istediğini söyledi.

Avcı, çok önemli bir maça çıkacağını belirterek, "Son kampı Ukrayna'da yapıyorum. Aslında bu maç Kıbrıs'ta olmalıydı fakat ev sahibi olacağımızı söyleyip kabul etmediler. 'O zaman ben geleyim, siz ev sahibi olun' dedim ve kabul ettiler. Bu maçı yapmak için çok uğraştık, rakip daha önce benimle maç yapmayı kabul etmemişti" diye konuştu.

Çok iyi bir hazırlık süreci geçirdiğini dile getiren Avcı, "Eski kulübümle, antrenörümle sabah akşam antrenman yapıyoruz. Amaç İstiklal Marşı'nı okutmak, kemeri alıp ülkemize armağan etmek. Umarım kazanacağız" şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

Serdar Avcı, 19 Mayıs'ta Gürcü Rakibi Zaal Kvezereli ile Ukrayna'nın başkenti Kiev'de karşı karşıya gelmiş ve rakibini nakavt ederek yarı ağır sıklette UBO altın kemerin sahibi olmuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Serdar Avcı#WBC#Ukrayna