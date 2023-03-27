Şenol Güneş'ten derbi öncesi Salih Uçan ve Rachid Ghezzal'a özel ilgi

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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe ile hafta sonu yapılacak karşılaşmada tek hedeflerinin 3 puan olduğunu belirtirken antrenmanlarda futbolcularıyla yakından ilgileniyor. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde son idmanda taktik çalışmaları yaptıran Güneş özellikle Rachid Ghezzal ve Salih Uçan’a üzerinde birebir uygulamalı çalışma yaptırdı.

TEMPOLU OYNAMALIYIZ

Siyah beyazlı takımın Fenerbahçe karşısında ofansif ve defansif anlamda çok koşması gerektiğini belirten Güneş futbolcularını buna göre hazırladığını belirtti.

Rakiplerinin zaaflarını bildiklerini dile getiren Güneş Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ ile yaptığı sohbette “Fenerbahçe iyi bir kadroya sahip, ligde bize göre şu an daha iyi konumdalar ama tempolu oynarsak kazanma şansımızın yüksek olduğunu düşünüyorum. Millilerimiz döndüğünde 11’i oluşturacağım. Şu ana kadar sakatlık olmaması beni sevindiriyor” dedi.

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