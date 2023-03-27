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Şenol Güneş'ten derbi öncesi Salih Uçan ve Rachid Ghezzal'a özel ilgi

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Fenerbahçe#Süper Lig
Şenol Güneşten derbi öncesi Salih Uçan ve Rachid Ghezzala özel ilgi
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2023 07:00

Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş, derbi öncesi iki oyuncuyla yakından ilgileniyor. Fenerbahçe’nin zaaflarını bildiklerini dile getiren Güneş “Ligde bize göre şu an daha iyi konumdalar ama tempolu oynarsak kazanma şansımızın yüksek olduğunu düşünüyorum” dedi.

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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe ile hafta sonu yapılacak karşılaşmada tek hedeflerinin 3 puan olduğunu belirtirken antrenmanlarda futbolcularıyla yakından ilgileniyor. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde son idmanda taktik çalışmaları yaptıran Güneş özellikle Rachid Ghezzal ve Salih Uçan’a üzerinde birebir uygulamalı çalışma yaptırdı.

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TEMPOLU OYNAMALIYIZ 

Siyah beyazlı takımın Fenerbahçe karşısında ofansif ve defansif anlamda çok koşması gerektiğini belirten Güneş futbolcularını buna göre hazırladığını belirtti.

Rakiplerinin zaaflarını bildiklerini dile getiren Güneş Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ ile yaptığı sohbette “Fenerbahçe iyi bir kadroya sahip, ligde bize göre şu an daha iyi konumdalar ama tempolu oynarsak kazanma şansımızın yüksek olduğunu düşünüyorum. Millilerimiz döndüğünde 11’i oluşturacağım. Şu ana kadar sakatlık olmaması beni sevindiriyor” dedi.

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#Beşiktaş#Fenerbahçe#Süper Lig

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