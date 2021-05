Şenol Güneş'ten çarpıcı açıklamalar! Burak Yılmaz, İrfan Can ve Rıdvan Yılmaz sözleri

Kravatının rengi nedeniyle geçmişte eleştiri aldığını belirten Güneş, "Bizi döverek büyütüyorlar. Eleştirdikleri kuaför hiç değişmedi, hala aynı. Ben tutucuyum, seviyorsam onunla devam ediyorum. Eleştirdikleri kravat mesaj veriyor diyorlar. Hiç öyle bir şey yok." diye konuştu.

"İRFAN CAN ÇOK YARATICI BİR OYUNCU"

Sarı lacivertli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin çok yetenekli olduğunu belirten Güneş, Haber Global'de yaptığı açıklamada, "Halil Dervişoğlu'nu çok yetenekli buluyorum ama ne kadar üstüne koyacağını zaman gösterecek. Rıdvan Yılmaz'ı da takip ediyoruz. İrfan Can çok yaratıcı bir oyuncu, bir basamak daha atlaması lazım. Abdülkadir Ömür, ekstra bir oyuncu. Övgü aldıktan sonra beklentiyi büyüttü. Sakatlıklar da onu çok etkiledi. Şu an kendi temposu düşük." dedi.

"FİNAL GELECEK YIL TÜRKİYE'DE OYNANSIN"

Şampiyonlar Ligi final maçının gelecek yıl Türkiye'de oynanmasının daha mantıklı olacağını belirten Güneş, "Bana sorarsanız Şampiyonlar Ligi finalini seneye bize versinler. Zaten finalde iki İngiliz takımı var. Seyirci de yokken bize bir katkısı olmayacaktır." şeklinde konuştu.

"BURAK YILMAZ BEŞİKTAŞLI"

Lille'de başarılı bir performans sergileyen deneyimli futbolcu Burak Yılmaz hakkında Güneş, "Bana, 'Burak Yılmaz'ı nasıl tarif edersiniz?' dediler. Tek kelimeyle ifade edemem ki. Gittikten sonra ilk gün başarısız olacağını söyleyenler oldu. Burak hep başarılıydı. Burak futbolu çok seviyor. Büyüme sancıları oldu. Duygularını dışa vururdu. Artık hem kendisini hem de etrafını yönetebiliyor. Selçuk ile çok iyi bir ikililerdi. Çok iyi tamamlıyorlardı birbirlerini." dedi.

Burak Yılmaz'ın Beşiktaşlı olduğunu söyleyen deneyimli teknik adam, "Burak Yılmaz için bana 'Beşiktaşlılara hata yaptı' denmişti. Ne yaptı? Formayı öptü. E Galatasaray'da oynuyordu. Burak Yılmaz, Beşiktaşlı. Trabzonspor'a da geldi, Beşiktaşlı. Bu adam Beşiktaşlı ama öyle güzel almış ki temel yapısını özünü kaybetmedi." diye konuştu.

