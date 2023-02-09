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Şenol Güneş: Depremzedeler için elimizden ne geliyorsa yapacağız

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#Beşiktaş#Deprem#Şenol Güneş
Şenol Güneş: Depremzedeler için elimizden ne geliyorsa yapacağız
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2023 20:56

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Vodafone Park Deprem Yardım Merkezi'ne gerçekleştirdiği ziyarette bir araya geldiği gönüllülere günlerdir büyük bir özveriyle gerçekleştirdikleri çalışmalar nedeniyle teşekkür etti.

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Ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Şenol Güneş, "Hayat bize böyle bir sınav verdi. Büyük bir felaket yaşadık. Acı ölümler oldu. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Acıyı yüreklerimizde hissediyoruz. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza yardım etmek için Türkiye ayakta. Sadece Türkiye değil Dünya ayakta. Herkes yardımcı olmaya çalışıyor. Kulübümüzün Başkanımız Ahmet Nur Çebi ile Yönetim Kurulumuzun öncülüğünde üstün gayretleri var. Sevdiğimiz insanlar enkaz altında ya da dışında yardım bekliyor. Depremzede vatandaşlarımız için elimizden ne geliyorsa yapacağız ifadelerini" kullandı. 

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#Beşiktaş#Deprem#Şenol Güneş

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