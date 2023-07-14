Şenol Güneş: Bu iş çocuk oyuncağı değil! Beşiktaş'ı mağdur etmeyin

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Ayrılmak isteyen ve kampa katılmayan Romain Saiss ile takımda kalıp kalmayacağı henüz netleşmeyen Nathan Redmond’a sert mesajlar gönderen tecrübeli teknik adam, şunları söyledi:

"SAISS, MONTERO GİBİ ÇALIŞMALI"

Saiss, ‘Ayağım ağrıdı 2-3 gün dinleneyim’ dedi, tamam dedik ama oynamasını engelleyen bir durum yok! Saiss gidecekse gitsin ama kulüp mağdur olmasın. Montero, her an gidebilecek bir oyuncu. O da bunu biliyor ancak buna rağmen antrenmana çıkıp en iyi şekilde çalışıyor. Montero böyle iken kalması gereken adam ‘Gideceğim’ diyorsa bu eşyanın tabiatına aykırı.

"REDMOND'A TESLİM OLMAYACAĞIZ"

Redmond’un mukavelesi bitti, gidebilir. Kulüp kendisine teklifini yaptı. 1.5 aydır aynı şey konuşuluyor. ‘Geleceğim ama biraz daha bekleyelim...’ Ya gelir ya gelmez, bu çocuk oyuncağı değil! Redmond, ‘Bana hiçbir hoca güven vermedi’ dedi. E ben güven verdim. Bu durumda siz şimdi nasıl düşünürsünüz, kırılıyorsun. ‘Ben haber vereceğim’ diyor. Bu idmana gelmen lazım.

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O zaman 1 milyon veriyorsam 500 bin veririm. Redmond’un yokluğunda Beşiktaş yok muydu? Biz Redmond’dan memnunuz. Bu sözlerim Redmond’u istemiyorum anlamına gelmesin; İstemek başka teslim olmak başka. Her futbolcu değerlidir ama kulüp hepsinden önemlidir. Bunu anlatamadıktan sonra çok zor. Kulübün 1 lirasını hesaplıyoruz kendimize göre.

"DJIKU İLE BİZ DE İLGİLENDİK AMA AMARTEY'İ TERCİH ETTİK"

Savunmaya Daniel Amartey’i transfer etme nedenlerini anlatan teknik direktör Şenol Güneş, şunları söyledi: “Afrikalı oyuncu mümkünse az ama mecbur kalırsak, uygunsa ve bize yarıyorsa alacağız. Amartey’i hem stoper hem orta sahaya düşündük. Djiku’yu da (Fenerbahçe ile anlaştı) konuştuk ama ikisinden biri tercih edildiği zaman Amartey’i tercih ettik.

Hem Gana Milli Takımı’nda oynadı hem de gelmek istediğini söyledi. Amartey’in ekonomik tarafı da olumlu. Sağ stoperimiz yok. Lyanco’yu alsaydık çok başka şey konuşacaktık. Amartey, Lyanco, Onana, Ortega veya başka oyuncular, hepsine bakıyorsun ama bunların garantisi yok, isimler çok.

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"HALİL, BEŞİKTAŞ İSMİNİ KULLANARAK PAZARLIK YAPMAMALI"

Halil, kulübüne Beşiktaş ismini kullanıp arkasından pazarlık yaparsa doğru olmaz. Beşiktaş talep etti onu oradan. Güvenim sarsılırsa soğuk bakarım.

"JOSEF GİBİ OYUNCU LAZIM! ONANA İYİ OLUR"

Şenol Güneş, geçtiğimiz sezon takımdan ayrılan Josef de Souza tipinde bir 6 numaraya ihtiyaçları olduğunu belirtirken, Lens’te forma giyen Jean Onana’nın bu mevki için ideal bir isim olduğunu söyledi. Güneş, “Onana’yı alabilirsek iyi olur. Josef tipinde bir oyuncu bulmak zor” dedi.

"QUARESMA ARTIK JÜBİLE YAPMALI"

Beşiktaş’ın eski futbolcularından Ricardo Quaresma ve Gökhan İnler’e jübile yapılmasına sıcak baktığını söyleyen Şenol Güneş, “Quaresma’nın eski hali yok. Jübile yapmasını isterim, veda etsin. Gökhan İnler var mesela. Onu da isterim” dedi.

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BURAK YILMAZ 1 SENE YARDIMCI ANTRENÖR OLARAK ÇALIŞACAK

Şenol Güneş, yardımcısı Burak Yılmaz’ın 1 sene boyunca bu görevi sürdüreceğini aktararak, "Gökhan İnler’in yardımcı antrenörlük ve sportif direktörlük düşüncesi var gibi. Vizyonu geniş. Burak işini seviyor, Avrupa yaşantısı var, çevresi var. Onu hoca olarak görüyorum. 1 sene böyle geçirecek. 1 sene sonra diyecek ki ben bu işi yapıyorum" dedi.