Fenerbahçe'nin yeni transferi Szymanski'yi Polonyalı gazetecilere sorduk! 'Arda Güler daha iyi futbolcu ama...'

18 yaşındaki yıldız futbolcu Arda Güler’i geçtiğimiz günlerde La Liga devi Real Madrid’e gönderen Fenerbahçe, orta sahaya takviye için harekete geçti. Arda Güler’in boşluğunu doldurabilecek bir isme ihtiyaç duyan sarı-lacivertliler, Dinamo Moskova’nın 24 yaşındaki yeteneği Sebastian Szymanski’yle anlaşma sağladı. Geçen sezonu Hollanda ekibi Feyenoord’da kiralık olarak geçiren Szymanski, Fenerbahçe’yle 4 yıllık sözleşmeye imza attı. Polonyalı gazeteciler, Szymanski’nin daha önce oynadığı takımlardaki performansıyla ilgili değerlendirmelerde bulunurken, yıldız oyuncunun potansiyeliyle ilgili de yorumlarını aktardı.

“TEKNİK OLARAK ÇOK KALİTELİ, SOL AYAĞI RAKİPLER İÇİN ÖLÜMCÜL OLABİLİR”



KRZYSZTOF MARCİNİAK (CANAL+ SPORT): Sebastian Szymanski, futbol piyasasında büyük bir potansiyele sahip olan futbolculardandır. Henüz genç olmasına rağmen tecrübeli. Rusya ve Hollanda gibi güçlü liglerin iyi takımlarında oynadı. Bu takımlarda çoğunlukla ilk 11 oyuncusuydu. Hücum oyuncusu olarak iyi istatistiklere sahipti. Fenerbahçe’de iyi bir sezon geçirdikten sonra yaşı ve tecrübesiyle büyük liglere 20-30 milyon euroya kolayca satılabilir. Onun değeri her geçen gün artıyor. Çok fazla teknik kalitesi var. Sol ayağı rakipler için ölümcül olabilir. Top sürme, pas verme ve şut çekme açısından yetenekli bir oyuncu. Topsuz alandaki oyununu ve reaksiyon özelliğini geliştirdi. Baskıyı seviyor. Baskıyı seven takımlara yakışıyor. Zayıf olan ayağını geliştirmeli ve sahada (özellikle milli takımda) daha etkili olmalı. Szymanski, farklı pozisyonlarda oynayan çok yönlü bir oyuncu. 10 ve 8 numara oynayabilir. Hatta kanat oyuncusu olarak da oynayabilir. Her şey tercih edilen taktiklere bağlı. Kariyer olarak iyi bir yol izledi. Dinamo Moskova, Feyenoord, Fenerbahçe hepsi farklı liglerden güçlü kulüpler. Eğer Fenerbahçe’de başarılı olursa 5 büyük ligden bir kulübe gideceğinden eminim.

DANİEL SOBİS (ELEVEN SPORTS POLAND TELEVİSİON):

4 yıllık sözleşme Fenerbahçe’nin oyuncuya ne kadar güvendiğini gösteriyor. Bire bir oynama yeteneği var. İçeriye girebiliyor. Orta sahadaki oyuncularla uyum içinde olup merkezde doğru yerde duruyor. Açık alanlarda etkilidir. Feyenoord’da harika bir sezon geçirdi. Daha da gelişmeye devam edeceğinden eminim. Arda Güler, dünyanın en büyük kulüpleri tarafından fark edilmiş büyük bir yetenek. Real Madrid, Barcelona ile olan Arda Güler yarışını kazandı. Szymanski, Fenerbahçe’nin lideri olmak için büyük bir yeteneğe sahip olan çok yaratıcı bir futbolcu. O, henüz 24 yaşında olmasına rağmen şimdiden birkaç Avrupa Ligi’nde ve Polonya Milli Takımı’nda çok fazla deneyim kazandı. Son zamanlarda onunla Real Sociedad ve Sevilla ilgileniyordu. Szymanski, belki de yakında Arda Güler’in izinden gidecektir. Szymanski’nin piyasa değerinin artmaya devam edeceğinden eminim. O, yaratıcı ve maçlarda fark yaratan bir 10 numara oyuncusudur. Bu tip oyuncular için insanlar stadyumlara maç izlemeye geliyor. Fenerbahçe taraftarı, onun oyunundan çok fazla keyif alacak.

“ARDA’NIN SZYMANSKİ’DEN DAHA İYİ OLDUĞUNA ŞÜPHE YOK ANCAK ONU İZLERKEN KEYİF ALACAKSINIZ”

JAKUB KRECİDLO (CANAL+ SPORT):

Szymanski, harika ve deneyimli bir oyuncu. Polonya Milli Takımı’nda düzenli olarak yer almaktadır. O gerçekten çok yönlü bir oyuncu. 6,8 ve 10 numara olarak da oynayabilir ancak kendisini 8 numara pozisyonunda oynarken daha iyi hissediyor. O gerçekten çalışkan bir oyuncu. Sahanın her iki tarafında da faydalı işler yapıyor. Geçen sezon en üst seviyede oynayabileceğini gösterdi. Hollanda şampiyonu ve Avrupa Ligi yarı finalisti Feyenoord’un liderlerinden biriydi. Gösterişli bir oyuncu olmasa da sessizce işini yapıyor ve takım üzerinde her zaman etkisi var. Szymanski’nin gol ve asist anlamında harika istatistikleri olacak. Hatlar arasındaki harika oyunuyla takımının rakip kaleye yaklaşmasını sağlıyor. Arda Güler , çok daha gösterişli bir oyuncu, harika top sürme becerileri var. Arda’nın Szymanski’den daha iyi olduğuna şüphe yok. Arda, Szymanski’den daha yaratıcı görünüyor ve imkânsız paslar atabiliyor. Szymanski’yi, dünyanın en parlak yeteneklerinden biriyle karşılaştırmak zor. Ancak bu Szymanski’nin oyununu izlerken keyif almayacağınız anlamına gelmez. Topsuz alanda Arda Güler’den çok daha iyi. Hem çalışkan hem de takım için fedakârlıklar yapabiliyor. Pres yapıp takımının toparlanmasında harika bir isim. Mükemmel bir top kontrolüne sahip. Topla ilerlerken alan açabiliyor ve özellikle uzaktan harika şutları var. Szymanski, Arda Güler kadar büyük değil ama daha olgun, daha dolu ve çok yönlü bir oyuncu. Szymanski’nin değerini ölçmek zor çünkü geçen sene kiralık olarak oynadı. Feyenoord’un onu satın alma opsiyonu vardı, fiyatı düşürmek istediler. Szymanski’nin fiyatı yükseldi çünkü Polonya medyasındaki haberlere göre onu Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu. Onun 15-20 milyon Euro gibi bir değeri var ve bunun adil bir değer olduğunu söyleyebilirim. Szymanski, Dinamo Moskova’dan ayrılmak istedi. Rusya’da kendini iyi hissetmiyordu. Bu durum Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasından dolayı anlaşılabilir bir şeydi. Szymanski, yeni bir yuva bulduğu için mutluyuz. Tecrübeli bir oyuncu olduğu için Süper Lig’e ve oradaki atmosfere alışması kolay olacaktır çünkü Hollanda ve Polonya’da da tutkulu bir taraftar atmosferi vardı.