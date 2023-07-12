Fenerbahçe, Szymanski transferini KAP'a bildirdi! İşte bonservisi ve maaşı...

Haberin Devamı

Fenerbahçe, Sebastian Szymanski transferi resmen açıkladı. KAP açıklamasına göre Fenerbahçe, Szymanski için Dinamo :Moskova'ya 9.75 milyon euro bonservis ödeyecek. Transfer bedeli 4 eşit taksitte ödenecek. 4 yıllık imza atan 24 yaşındaki Polonyalı futbolcu Fenerbahçe'den yıllık 2.5 milyon euro kazanacak.

KAP BİLDİRİMİ GELDİ

Fenerbahçe, Sebastian Szymanski'nin transferi için Dinamo Moskova ile anlaşma sağlandığı açıklandı.

"Profesyonel futbolcu Sebastian Szymanski'nin transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. FC Dynamo Moscow JSC kulübüne toplam transfer bedeli olan 9.750.000 Avro 4 sene içerisinde eşit taksitlerle ödenecektir. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri kulübümüz tarafından karşılanacaktır."

Haberin Devamı

SZYMANSKI'NİN İLK SÖZLERİ

Fenerbahçe'nin yeni transferi Szymanski, imza töreni sonrası şunları söyledi:

Burada, Fenerbahçe’de olduğum için çok mutluyum. Türkiye’nin en büyük kulübüne geldim, buranın bir parçası oldum ve bunun gururunu yaşıyorum. Bir an önce çalışmalara başlamak istiyorum. Fenerbahçe taraftarı ile stadımızda tanışmak için sabırsızlanıyorum. Onlara şunu söylemek istiyorum: Haydi hep beraber güzel bir sezon yaşayalım.

GALATASARAY DA İLGİLENDİ

Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası Szymanski ile Galatasaray da ilgilenmişti. Erden Timur, konuyla ilgili soruya; 'Szymanski ile ilgilendik' şeklinde yanıt vermişti.

DİNAMO MOSKOVA 2019 YILINDA 5.5 MİLYON EURO BONSERVİSLE ALDI

Legia Varşova’nın alt yapısından A takıma kadar yükselmeyi başaran Sebastian Szymanski, Polonya temsilcisinde görev yaptığı 3 sezonun 2’sinde lig ve 1 kupa şampiyonluğu yaşadı. Legia’da 86 resmi maçta 11 gol, 13 asistlik performans sergiledikten sonra 2019 yılında 5.5 milyon Euro bonservisle Dinamo Moskova’ya Transfer oldu. Ancak öncesinde Dinamo’nun başarısız performansı sonrasında ise Rusya’nın UEFA organizasyonlarına alınmaması nedeniyle özellikle Avrupa sahnesinde beklenen çıkışı yapamadı.

Haberin Devamı

Szymanski’nin F.Bahçe formasıyla kendini göstererek takıma büyük katkı vermesi ve sonraki satışıyla da kulübe önemli gelir getirmesi planlanıyor.

SZYMANSKi 2022-23’TE FEYENOORD’DA NE YAPTI?

MÜSABAKA MAÇ GOL ASIST

Eredivisie 29 9 4

Avrupa Ligi 9 1 3

Hollanda Kupası 2 - -

TOPLAM 40 10 7

SEBASTiAN Szymanski’NiN KULÜP PERFORMANSI?

KULÜP MAÇ GOL ASIST

Legia Varşova 86 11 13

Dinamo Moskova 86 8 17

Feyenoord 40 10 7

TOPLAM 212 29 37

SZYMANSKI’NiN HOLLANDA LiGi iSTATiSTiKLERi

Maç 29

İlk 11 24

Maç başına dakika 68

Gol 9

Gol Sıklığı 219 dakikada bir

Maç başına gol 0.3

Maç başına şut 2.0

Maç Başına isabetli şut 0.8

Pozisyonu gole çevirme %15

Ceza sahası içinden gol 5/26

Ceza Sahası Dışından Gol 4/33

Kafa Golü 1

Sol Ayak Golü 8

Asist 4

Topla buluşma 41.2

Yaratılan büyük şans 5

Kilit pas 1.7

Maç başına isabetli 18.6 (%77)

Başarılı top sürme 0.5 (%31)

Kazanılan ikili mücadele 3.6 (%44)

Haberin Devamı

4 KUPA ZAFERi YAŞADI

2022-23 Feyenoord Şampiyonluk

2017-18 L.Varşova Şampiyonluk

2017-18 L.Varşova Polonya Kupası

2016-17 L.Varşova Şampiyonluk