Fenerbahçe, Szymanski transferini KAP'a bildirdi! İşte bonservisi ve maaşı...

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Fenerbahçe, Sebastian Szymanski transferi resmen açıkladı. KAP açıklamasına göre Fenerbahçe, Szymanski için Dinamo :Moskova'ya 9.75 milyon euro bonservis ödeyecek. Transfer bedeli 4 eşit taksitte ödenecek. 4 yıllık imza atan 24 yaşındaki Polonyalı futbolcu Fenerbahçe'den yıllık 2.5 milyon euro kazanacak.
KAP BİLDİRİMİ GELDİ
Fenerbahçe, Sebastian Szymanski'nin transferi için Dinamo Moskova ile anlaşma sağlandığı açıklandı.
"Profesyonel futbolcu Sebastian Szymanski'nin transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. FC Dynamo Moscow JSC kulübüne toplam transfer bedeli olan 9.750.000 Avro 4 sene içerisinde eşit taksitlerle ödenecektir. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri kulübümüz tarafından karşılanacaktır."
SZYMANSKI'NİN İLK SÖZLERİ
Fenerbahçe'nin yeni transferi Szymanski, imza töreni sonrası şunları söyledi:
Burada, Fenerbahçe’de olduğum için çok mutluyum. Türkiye’nin en büyük kulübüne geldim, buranın bir parçası oldum ve bunun gururunu yaşıyorum. Bir an önce çalışmalara başlamak istiyorum. Fenerbahçe taraftarı ile stadımızda tanışmak için sabırsızlanıyorum. Onlara şunu söylemek istiyorum: Haydi hep beraber güzel bir sezon yaşayalım.
GALATASARAY DA İLGİLENDİ
Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası Szymanski ile Galatasaray da ilgilenmişti. Erden Timur, konuyla ilgili soruya; 'Szymanski ile ilgilendik' şeklinde yanıt vermişti.
DİNAMO MOSKOVA 2019 YILINDA 5.5 MİLYON EURO BONSERVİSLE ALDI
Legia Varşova’nın alt yapısından A takıma kadar yükselmeyi başaran Sebastian Szymanski, Polonya temsilcisinde görev yaptığı 3 sezonun 2’sinde lig ve 1 kupa şampiyonluğu yaşadı. Legia’da 86 resmi maçta 11 gol, 13 asistlik performans sergiledikten sonra 2019 yılında 5.5 milyon Euro bonservisle Dinamo Moskova’ya Transfer oldu. Ancak öncesinde Dinamo’nun başarısız performansı sonrasında ise Rusya’nın UEFA organizasyonlarına alınmaması nedeniyle özellikle Avrupa sahnesinde beklenen çıkışı yapamadı.
Szymanski’nin F.Bahçe formasıyla kendini göstererek takıma büyük katkı vermesi ve sonraki satışıyla da kulübe önemli gelir getirmesi planlanıyor.
SZYMANSKi 2022-23’TE FEYENOORD’DA NE YAPTI?
MÜSABAKA MAÇ GOL ASIST
Eredivisie 29 9 4
Avrupa Ligi 9 1 3
Hollanda Kupası 2 - -
TOPLAM 40 10 7
SEBASTiAN Szymanski’NiN KULÜP PERFORMANSI?
KULÜP MAÇ GOL ASIST
Legia Varşova 86 11 13
Dinamo Moskova 86 8 17
Feyenoord 40 10 7
TOPLAM 212 29 37
SZYMANSKI’NiN HOLLANDA LiGi iSTATiSTiKLERi
Maç 29
İlk 11 24
Maç başına dakika 68
Gol 9
Gol Sıklığı 219 dakikada bir
Maç başına gol 0.3
Maç başına şut 2.0
Maç Başına isabetli şut 0.8
Pozisyonu gole çevirme %15
Ceza sahası içinden gol 5/26
Ceza Sahası Dışından Gol 4/33
Kafa Golü 1
Sol Ayak Golü 8
Asist 4
Topla buluşma 41.2
Yaratılan büyük şans 5
Kilit pas 1.7
Maç başına isabetli 18.6 (%77)
Başarılı top sürme 0.5 (%31)
Kazanılan ikili mücadele 3.6 (%44)
4 KUPA ZAFERi YAŞADI
2022-23 Feyenoord Şampiyonluk
2017-18 L.Varşova Şampiyonluk
2017-18 L.Varşova Polonya Kupası
2016-17 L.Varşova Şampiyonluk