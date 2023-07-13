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İspanya'da gündem bir kez daha Arda Güler! Zidane ve Messi benzetmesi: 'Hayran kaldılar'

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#Arda Güler#Real Madrid#İspanya
İspanyada gündem bir kez daha Arda Güler Zidane ve Messi benzetmesi: Hayran kaldılar
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2023 12:06

Fenerbahçe'den ayrılarak Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, İspanya'da gündem olmaya devam ediyor. Son olarak milli futbolcu için bir analiz yazısı yayınlandı.

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Real Madrid'in bonuslarla birlikte 30 milyon euroya kadrosuna kattığı Arda Güler, İspanya'da gündemden düşüyor.

GÜÇLÜ RAKİPLERE KARŞIN VURGU YAPMIŞTI

Real Madrid'in orta sahasında Tchouameni, Toni Kroos, Luka Modric, Camavinga, Valverde, Bellingham ve Ceballos gibi isimlerin yer alması Arda Güler'in sahada bulunacağı dakika konusunda soru işaretlerini ortaya çıkarmıştı.

Arda Güler, sezonu kiralık geçirme ihtimali için basın toplantısında "Birçok önemli oyuncumuz var. Rekabete hazırım. Başkan ve hoca bunun söz konusu olmadığını söyledi. Buraya oynamaya geldim. Madrid burada oynama şansın var diyorsa bunu reddetmek imkansız. Bir yere gitmemiz söz konusu olmadığı söylendi. Burada kalıp oynamak istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

'EFSANE' OLMAK İSTİYOR

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Son olarak geçtiğimiz gün kulüp televizyonuna da konuşan Arda Güler, "Bu kulübün tarihine geçmek, efsane olmak istiyorum. Bu kulüp tarih boyunca birçok şampiyonluk kazandı. Kulübün kazandığı Avrupa kupalarını gördüm ve bunun inanılmaz bir duygu olduğunu söyleyebilirim." dedi.

İDMANLARDA BÜYÜLEDİ

Real Madrid'e yakın gazetelerinden Marca'dan Pablo Polo, Arda Güler'in yeni takımıyla geçirdiği üç günü analiz etti.

İspanyada gündem bir kez daha Arda Güler Zidane ve Messi benzetmesi: Hayran kaldılar

TARAFTARI HEMEN ETKİLEDİ

18 yaşındaki yıldız, antrenmanlar için tesise en erken gelip, en geç ayrılan isim oldu. Arda, antrenmandaki performansıyla da Carlo Ancelotti’yi bu sezon forma şansı bulabileceğine ikna etti.

TAKIM ARKADAŞLARI ONA İNANIYOR

Onunla idmana çıkan oyuncuların "O bir yıldız olmak için her şeye sahip" yorumlarını yaptığı kaydedilirken Arda'nın büyüme sürecinin devam ettiğine ve çok fazla çalışması gerektiği zorlu bir maratonun içine girdiğine yönelik konuşmaların yapıldığı belirtildi.

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SÜRE TANINACAK

Arda Güler'in mevcut yeteneklerine ek olarak Real Madrid seviyesinde değişilmez oyuncu olabilmesi için tüm imkanların kullanılacağı ve sabırla bu gelişimi sağlayabilmesi için gerekli sürenin tanınacağı vurgulandı.

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İspanyada gündem bir kez daha Arda Güler Zidane ve Messi benzetmesi: Hayran kaldılar

ANCELOTTI İLE İLİŞKİ NASIL?

Ayrıca Arda'nın Ancelotti ile öğrenci - öğretmen ilişkisinin kısa sürede kurulduğu belirtilirken deneyimli İtalyan hocanın destekleri sayesinde her geçen gün daha iyi göründüğü bilgisi verildi.

ZIDANE VE MESSI BENZETMSİ

Haberde; Arda Güler'in Messi ve Zidane'a şu ifadelerle benzetildi;

Zidane tarzı bir dönüşle iki rakibini saf dışı bırakan ve ardından sol ayağıyla yaptığı yumuşak bir dokunuşla kaleciyi ekarte eden Arda Güler'in yeteneklerini göstermesi fazla uzun sürmedi

Türk'ün yeteneklerini göstermesine bir antrenman yetti. Messi'yi anımsatan hareketler gösteriyor

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A TAKIMI MÜJDESİ

Milli yıldızın, yetenek geliştirme konusunda uzman bir kulüpte olduğunun altının çizildiği haberde önünün açık olduğu ve önümüzdeki sezon A Takım'da yer alacağının kesin olduğu aktarıldı.

MANŞET: MADRID HAYRAN KALDI

Yazının yer aldığı Marca gazetesi, Arda Güler kapağıyla yayınlandı:

Güler'in yeteneği var. Madrid, Türk oyuncuya hayran kaldı. Futbolcu Valdebebas'taki ilk günlerinde parlıyor: Yıldız olmak için her şeye sahip

İspanyada gündem bir kez daha Arda Güler Zidane ve Messi benzetmesi: Hayran kaldılar

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#Arda Güler#Real Madrid#İspanya

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