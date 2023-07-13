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Galatasaray'ın İstanbul'a getirdiği Szymanski'de gülen taraf Fenerbahçe oldu! Galatasaray'ın yaptığı teklif...

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#Szymanski#Fenerbahçe#Galatasaray
Galatasarayın İstanbula getirdiği Szymanskide gülen taraf Fenerbahçe oldu Galatasarayın yaptığı teklif...
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2023 07:00

Galatasaray'da Erden Timur’un bizzat ilgilendiklerini açıkladığı ancak maaşının yüksek olduğunu söylediği Szymanski yıllık 2.5 milyon Euro karşılığında Fenerbahçeli oldu. Kanarya bu transfer için Polonyalı 10 numaranın kulübü Dinamo Moskova’ya da 9 milyon 750 Euro bonservis ödeneceğini açıkladı.

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Fenerbahçe, Arda Güler’in Real Madrid’e gitmesinin ardından görüşmelerini hızlandırdığı Sebastian Szymanski’de mutlu sona ulaştı ve transferi resmen açıkladı. İstanbul’a gelen 24 yaşındaki futbolcu dün Ülker Stadı’nda kendisini 4 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Kanarya bu transfer için kulübü Dinamo Moskova’ya 4 taksitte 9 milyon 750 bin Euro bonservis ödeyecek. Polonyalı futbolcu ise yıllık 2.5 milyon Euro alacak.

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ERDEN TİMUR: MAAŞ SKALAMIZA UYMUYOR

Sebastian Szymanski için Galatasaray da devreye girerken Sportif A.Ş. Başkan vekili Erden Timur oyuncu ile görüştüklerini itiraf etmiş ve "Değerli, iyi bonservis ödenebilecek bir oyuncu. Ancak maaş skalası var. Belirli bir rakamın üzerine çıkamıyoruz. Bizim 8 numaraya şu an daha ağırlık vermemiz gerektiği için şu anda daha dengeli ilerliyoruz" demişti. Sarı kırmızılıların İstanbul’a getirdiği Polonyalı oyuncuya 1.4 milyon Euro teklif ettiği ancak Szymanski’nin bu rakamı kabul etmediği ortaya çıktı.

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"HEP BERABER GÜZEL BİR SEZON YAŞAYALIM"

Polonyalı futbolcu, Fenerbahçe ile sözleşme imzaladıktan sonra sarı lacivertli formayı giyip Ülker Stadı’nın çimlerine ayak basarken yaptığı kısa açıklamada "Burada, Fenerbahçe’de olduğum için çok mutluyum. Türkiye’nin en büyük kulübüne geldim, buranın bir parçası oldum ve bunun gururunu yaşıyorum. Bir an önce çalışmalara başlamak istiyorum. Fenerbahçe taraftarı ile stadımızda tanışmak için sabırsızlanıyorum. Onlara şunu söylemek istiyorum: Haydi hep beraber güzel bir sezon yaşayalım. dedi.

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#Szymanski#Fenerbahçe#Galatasaray

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