Şenol Güneş: 'Başrolde Beşiktaş vardı, pes etmedik'

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Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Şenol Güneş'in sözleri;

Maçın tamamına bakarsak, başrolde Beşiktaş vardı. Sonuç ne olursa olsun pes etmeden oynadık. Şans da yardım ediyor bazen. 2-0 da olabilirdi. Daha sonra gol de yiyebilirdik. Sonuçtan bağımsız olarak, bütün oyuncularımız elinden geleni gösterdi."

DURUŞ SERGİLEDİLER

Başarı için iyi bir duruş sergilemek lazım. Oyuncular, bugün o duruşu sergilediler.

TAYYİP TALHA'NIN DURUMU

Tayyip Talha çok iyi bir karakter, çok iyi bir oyuncu. Geleceği de parlak. Son durumu olumsuz olarak söylendi, inşallah düzelir. Uzun sürse de elbet sahalara dönecek. Önemli olan işini sevmek. Dinlenme olarak kabul etsin, yeniden dönecek

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