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Şenol Güneş, Kadıköy'deki ilk galibiyetini aldı! Cenk Tosun siftah yaptı

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#Şenol Güneş#Kadıköy#Fenerbahçe
Şenol Güneş, Kadıköydeki ilk galibiyetini aldı Cenk Tosun siftah yaptı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 02, 2023 22:57

Deplasmanda Fenerbahçe’yi 4-2 mağlup eden Beşiktaş’ta Teknik Direktör Şenol Güneş, ligde Kadıköy’de sarı-lacivertlilere karşı ilk galibiyetini elde etmiş oldu.

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Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe’yi 4-2 yendi.

Siyah-beyazlıların elde ettiği bu galibiyet Teknik Direktör Şenol Güneş için de ayrı bir önem arz ediyor. 70 yaşındaki teknik adam, bu galibiyetle birlikte ligde Fenerbahçe konuk olduğu bir müsabakada ilk kez 3 puanla tanıştı.

Beşiktaş, Trabzonspor, Bursaspor, Boluspor, Antalyaspor ve Sakaryaspor'un başında Süper Lig’de 22 defa Kanarya'nın konuğu olan Şenol Güneş, 1 galibiyet, 15 mağlubiyet ve 6 beraberlik aldı.

FENERBAHÇE'YE KARŞI 3. GALİBİYET

Şenol Güneş, Beşiktaş’ın başında ligde ve kupada Fenerbahçe’ye 12. kez rakip oldu. Bu akşamki galibiyetle birlikte Güneş idaresindeki Kara Kartal, 3 galibiyete ulaştı. Siyah-beyazlılar, 5 defa berabere kalırken, 4 kez de mağlup oldu.

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CENK TOSUN'UN İLK GOLLERİ

Siyah- beyazlıların golleri 58 ve 62. dakikalarda Cenk Tosun ve 75. dakikada Redmond’dan geldi. Bu müsabaka öncesi Gaziantepspor ve Beşiktaş formalarıyla sarı-lacivertlilere karşı 14 defa rakip olan Cenk, gol atamamıştı.

Ancak Cenk Tosun bu akşam Fenerbahçe’ye karşı şanssızlığını kırdı ve sarı-lacivertli ağları 2 kez sarsarak galibiyette önemli rol oynadı.

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#Şenol Güneş#Kadıköy#Fenerbahçe

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