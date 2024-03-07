Selçuk İnan, Süper Lig'e geri dönüyor! Marius Sumudica'nın yerine...

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Trendyol Süper Lig ekibi Gaziantep FK'da teknik direktör Marius Sumudica ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına geçecek isim merak ediliyordu.

SELÇUK İNAN İLE ANLAŞILDI

Gaziantep FK, teknik direktörlük görevi için Selçuk İnan ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Gaziantep Futbol Kulübümüz, Teknik Direktör Selçuk İnan ile prensip anlaşmasına varmıştır. Selçuk İnan ve ekibi son görüşmeleri tamamlamak üzere şehrimize davet edilmiştir."

EN SON KASIMPAŞA'YI ÇALIŞTIRMIŞTI

Futbol oynadığı dönemde Manisaspor, Trabzonspor, Galatasaray ve milli takım formaları ile efsane başarılara imza atan ve birbirinden güzel golleriyle adından söz ettiren Selçuk İnan, teknik direktörlük kariyerine Kasımpaşa'da başladı. Genç teknik adam, İstanbul'un köklü kulübünde 13 maçta hocalık görevinde bulundu. İnan, bu maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Selçuk İnan teknik direktörlük deneyimi öncesi bir dönem Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcısı olarak da görev yaptı.