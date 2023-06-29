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Selahattin Baki açıkladı! Malcom ve Wendel, Fenerbahçe'nin gündeminde mi? 

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#Transfer#Fenerbahçe#Futbol
Selahattin Baki açıkladı Malcom ve Wendel, Fenerbahçenin gündeminde mi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2023 07:00

Fenerbahçeli Yönetici Selahattin Baki, sarı lacivertlilerle adı geçen 2 oyuncu ile ilgili açıklama yaptı.

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Fenerbahçeli Yönetici Selahattin Baki, Zenit’ten Malcom ve Wendel’i transfer edeceklerine dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Rus basının konuşan Baki “Fenerbahçe, Malcom ve Wendel’i kiralamayacak. Wendel’in 17.5 milyon Euro’ya satın alma maddesi olduğu bilgisi de doğru değil” dedi.

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Sarı lacivertli yönetici ayrıca sezon öncesi Zenit, Kızılyıldız ve Neftçi Bakü’nün katılımıyla Rusya’da yapılacak PARI Premier Kupası ile ilgili olarak “Rusya’ya geleceğiz. Bu noktada farklı davranmak için bir neden yok” değerlendirmesinde bulundu.

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#Transfer#Fenerbahçe#Futbol

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