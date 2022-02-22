Şehmus Hazer, Fenerbahçe - Zalgiris maçındaki smacı milli takımda tekrarlayacak mı? 'İnşallah burada da jeneriklik bir şey gerçekleşir'

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Grupta birinci olmayı hedeflediklerini söyleyen Şehmus; "İlk 3'ten ziyade birinciliği hedefliyoruz. İlk maçlarda talihsiz bir mağlubiyet almıştık. O maçtaki hatalarımızdan ders alıp ikinci maça dah az yansıttık. Şimdi önümüzde iki Yunanistan maçı var. İki maçı aynı takımla oynamak bizim için avantaj. Bir maçtaki hataları veya iyi şeyleri ikinci maça yansıtmak daha kolay olabilir. Genç bir kadroyuz, inşallah deplasmandaki maçı kazanıp buradaki maçı da seyircimizin desteğiyle kazanıp önümüzdeki maçlara odaklanmak istiyoruz. İnşallah güzel iki maç olur." dedi.

"ARAMIZA BAZI YENİ OYUNCULAR KATILDI"

Takımdaki ortamla ilgili konuşan Şehmus; "Bilindiği üzere Euroleague haftasıyla maçlar çakışıyor. Takım olarak hemen hemen aynıyız. Yeni katılan bazı arkadaşlarımız var. Onların da desteği çok önemli bizim için. İlk maçlara göre daha hazır durumdayız. İnşallah güzel iki maç oynarız ve kazanırız." sözlerini kullandı.

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ZALGIRIS MAÇINDAKİ SMAÇTAN GÖRÜR MÜYÜZ?

Zalgiris maçındaki smacının hatırlatılması üzerine Şehmus; "O maçtan önce 'Böyle bir smaç vurabilir misin?' deseler 'Hayır' derdim. Bazen atmosferin size yardım ettiği anlar oluyor. Seyircinin desteğiyle böyle anlar olabiliyor. Seyircinin desteğiyle öyle bir şey gerçekleşti. İnşallah burada da böyle jeneriklik bir şey gerçekleşir. Hem kazanıp hem de böyle bir hareket olursa özel olur. Önceliğimiz her zaman kazanmak." diye konuştu.

"DÜNYA KUPASI'NDA OLMAK İSTİYORUZ"

Dünya Kupası'na katılmanın önemini vurgulayan milli basketbolcu; "Dünya Kupası bizim hedefimiz. En iyi ve avantajlı şekilde orada olmak istiyoruz. NBA'de veya yurtdışındaki bazı oyuncularımız gelemedi ama buradaki oyuncularımızla, ekibimizle maçları kazanıp Dünya Kupası'nda olmak istiyoruz." diyerek sözlerini noktaladı.