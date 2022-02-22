Buğrahan Tuncer: 'A Milli Takım'da oyun benim üzerimden dönüyor, Anadolu Efes'te öyle değil!'

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Yunanistan maçları öncesi grubu ilk ikide bitirmenin öneminden bahseden Buğrahan; "Buraya gelirken farklı duygularla geliyoruz. Daha konsantre geliyoruz. Ülke forması sonuçta, ülkemiz adına geliyoruz. İlk üçte bitirirsek üst gruba çıkıyoruz ama ilk ikide olmak hatta birinci sıradan çıkmak çok daha önemli. İnşallah ilk iki sırada olup üst gruba çıkacağız. Yunanistan maçı çok önemli. Zorlu günler geçirdiğimiz bir dönemde burayı güzel bir atmosfere çevirelim ve çok güzel bir Yunanistan maçı izletelim herkese." diye konuştu.

"BÖYLE MAÇLARA DAHA KONSANTE ÇIKIYORUZ"

Türkiye ile Yunanistan arasındaki tarihi çekişmeyi hatırlatan milli basketbolcu; "Ülkeler olarak çekişmeli iki ülke olduğumuz için Yunanistan ve Sırbistan gibi ülkelerle oynadığımız maçlara daha konsantre çıkıyoruz. Zor iki maç oynayacağız. Seyircimiz önünde daha iyi, daha öz güvenli oynuyoruz. Umarım ikide iki yaparız." dedi.

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"BURADA OYUN BENİM ÜZERİMDEN DÖNÜYOR, ANADOLU EFES'TE ÖYLE DEĞİL"

Milli Takım'daki rolüyle Anadolu Efes'teki rolünü karşılaştıran Buğrahan; "Burada oyun daha çok benim üzerimden dönüyor yaratıcı oyuncu olarak. Anadolu Efes'te düzen daha çok diğer oyuncularımızın üzerinden dönüyor. Bu konu hakkında çok konuşacak bir şeyim kalmadı mental olarak. Burada daha iyi oynamak istiyorum, herkese neden iyi bir oyuncu olduğumu göstermek istiyorum." sözlerini kullandı.

"AMERİKA'YA KAYBEDİNCE TOPARLANAMAMIŞTIK"

Dünya Kupası'nda iddialı olmak istediklerini kaydeden genç yıldız; "Bizim en büyük hedefimiz sadece Dünya Kupası'nda olmak değil orada üst sıralarda olmak. Önceki turnuvada Amerika'ya çok az bir farkla kaybettiğimiz maç bizi psikolojik olarak çok yaraladı ve o maçtan sonraki gün toparlanamamıştık. O turnuvada çok daha farklı yere gidebilirdik. Önümüzdeki Dünya Kupası'nda bunu yaşamadan belki de daha iyi yerlere gideceğiz." diyerek sözlerini noktaladı.